Iga Świątek podpisała umowę z gigantem. Marka znana na cały świat

Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka świata. Polka znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu WTA i dopiero co wygrała Roland Garros - to jej trzecie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Na swoim koncie ma też między innymi wygraną w US Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Porsche nowym sponsorem Igi Świątek

Iga Świątek to obecnie najbardziej rozpoznawalna tenisistka świata. Polka bije kolejne rekordy i nie dziwi, że światowe marki starają się o podjęcie z nią współpracy. Zaskoczeniem nie jest też, że starało się o to Porsche. W końcu Iga Świątek dwukrotnie wygrywała turniej WTA w Stuttgarcie, w którym główną nagrodą był samochód tej marki.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świątek może dziękować Sabalence. Kapitalne wieści tuż przed Wimbledonem

Iga Świątek nie ukrywa, że z tego powodu współpraca z tym producentem samochodów przyszła jej naturalnie.

- To jeden z moich ulubionych turniejów. Odkąd wygrałam tam w ubiegłym roku, marka Porsche zaczęła kojarzyć mi się nie tylko ze świetnymi sportowymi samochodami, ale też z emocjami, jakie przeżywałam na korcie i z tym, jakie możliwości daje sport. Gdy jako zwyciężczyni turnieju już dwukrotnie wjechałam na kort w Porsche, które wygrałam, przemknęło mi przez myśl, że to naturalna współpraca dla mnie.

Tenisistka opublikowała też wpis w mediach społecznościowych, w którym ogłosiła współpracę z marką. Zapowiedziała też kolejny start w turnieju w Stuttgarcie.

Zadowolenia z podpisania umowy z Igą Świątek nie ukrywał też Wojciech Grzegorski. To dyrektor marki Porsche w Polsce.

- Iga idealnie odzwierciedla ducha Porsche – sportowe emocje, dążenie do doskonałości, radość z triumfów na sportowych arenach i rzesze fanów na całym świecie - powiedział.

Szokujące kulisy dyskwalifikacji. "Gdybyś trafiła chłopca, nie byłoby problemu"

Obecnie Iga Świątek przygotowuje się do startu w Wimbledonie. Do tej pory najlepszy wynik polskiej tenisistki na tym turnieju to dojście do czwartej rundy w 2021 roku. Wtedy Polka przegrała z Ons Jabeur (7:5, 1:6, 1:6). Rok temu na drodze Świątek w trzeciej rundzie stanęła Alize Cornet. Francuzka rozstrzygnęła pojedynek w dwóch setach (6:4, 6:2).