Sinner nagle zaczął się trząść. Fani zamarli. Sceny w Australian Open

To była przerwa między trzecim a czwartym gemem w trzecim secie przy wyniku 6:3, 3:6, 2:1 dla Jannika Sinnera (1. ATP). Realizatorzy wychwycili, że w trakcie przerwy Włoch zaczął się trząść i miał drgawki, najprawdopodobniej z powodu wysokiej temperatury. Kilka minut później Sinner wziął przerwę medyczną i zniknął z kortu na kilka minut. Gdy Sinner miał serwować na wygranie seta 6:3, to Holger Rune (13. ATP) też skorzystał z pomocy lekarzy, co wywołało uśmiech na twarzy Włocha.

Starcie Sinnera z Rune było jednym z hitów czwartej rundy Australian Open w męskiej drabince. Do tej pory bilans bezpośrednich meczów między nimi był remisowy (2-2). W poprzednim sezonie tenisiści trafili na siebie w ćwierćfinale w Monte Carlo. Wtedy Sinner wygrał 6:4, 6:7 (6), 6:3.

Niespodzianki nie było. Sinner w ćwierćfinale Australian Open

Sinner świetnie wszedł w mecz i prowadził 3:0 po przełamaniu Rune. Włoch w pełni kontrolował to, co się dzieje na korcie i wygrał seta 6:3 w 33 minuty. W drugim secie Rune obronił dwa break pointy, a potem przełamał Sinnera w ósmym gemie. Wtedy Włoch popełnił podwójny błąd serwisowy. Przy swoim serwisie Rune wygrał seta 6:3, co zwiastowało ogromne emocje w dalszej części spotkania.

Przy stanie 6:3, 3:6, 1:1, 30:40 Sinner i Rune zagrali kapitalną wymianę na kilkadziesiąt uderzeń, która doprowadziła do równowagi. "Punkt turnieju" - pisał oficjalny profil Australian Open.

W piątym gemie podczas trzeciej partii Sinner utrzymał własne podanie i wziął wspomnianą przerwę. Sinner miał problemy z normalnym poruszaniem się, a jakiekolwiek ruchy lewą stroną ciała sprawiały mu duży ból. Gdy Rune został przełamany i Sinner prowadził 5:3, Duńczyk także wziął przerwę medyczną. Finalnie Sinner wygrał seta 6:3 i prowadził 2:1.

Na początku czwartego seta była 20-minutowa przerwa ze względu na zerwane zabezpieczenie siatki. Tenisiści wtedy udali się do szatni.

Po przerwie Sinner wyglądał bardzo dobrze, a Rune popełniał mnóstwo niewymuszonych błędów. Sinner uzyskał przewagę przełamania w trzecim gemie, a potem prowadził 5:2 z podwójnym przełamaniem. Sinner awansował do ćwierćfinału po zwycięstwie 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 nad Rune. Cały mecz trwał ponad trzy godziny. Sinner został najmłodszym tenisistą od czasów Johna McEnroe z 1981 r., który wygrał 18 meczów wielkoszlemowych na twardej nawierzchni z rzędu.

Rywalem Sinnera o półfinał Australian Open będzie zwycięzca meczu Alex Michelsen (42. ATP) - Alex De Minaur (8. ATP).