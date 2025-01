O której gra dzisiaj Iga Świątek? Australian Open 2025 [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Światek (2. WTA) na razie prezentuje wysoką formę na Australian Open, gdzie zdążyła już ograć Katerinę Siniakovą (50. WTA), Rebbecę Sramkovą (49. WTA) oraz Emmę Raducanu (61. WTA). Polka nie straciła jeszcze ani jednego seta, a w dwóch ostatnich meczach przegrała zaledwie dwa gemy. Teraz zmierzy się z Evą Lys (128. WTA), która zaskakuje od początku turnieju.

O której mecz Eva Lys - Iga Świątek na Australian Open? Świetne wieści dla polskich kibiców

Lys na razie miała dość łatwą drabinkę na turnieju w Australii, ale pokazała charakter i dobrą grę. Najpierw wygrała 2:0 z Kimberly Birrell (101. WTA), a później w trzech setach rozprawiła się z Warwarą Graczową (69. WTA) i Jaqueline Cristian (82. WTA). Tym samym osiągnęła swój najlepszy wynik w karierze na Wielkim Szlemie i dokonała tego jako zakwalifikowana o statusie "szczęśliwej przegranej".

Oczywiście faworytką zmagań w poniedziałek będzie Świątek, która z meczu na mecz prezentuje coraz wyższą formę i jest jedną z kandydatek do końcowego triumfu. Polka już przebiła swój zeszłoroczny wynik na Australian Open, bo dotarła wówczas tylko do III rundy. Teraz ma ogromną szansę na ćwierćfinał.

Na zwyciężczynie polsko-niemieckiej rywalizacji czekać będzie jedna z zawodniczek ze światowej czołówki. Będzie to wygrana meczu pomiędzy Emmą Navarro (8. WTA) a Darią Kasatkiną (10. WTA). Minimalną faworytką jest wyżej notowana Amerykanka.

Gdzie oglądać mecz Eva Lys - Iga Świątek? O której gra Świątek w Australian Open? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Rywalizacja pomiędzy Igą Świątek a Evą Lys została zaplanowana na poniedziałek 20 stycznia, a polscy kibice mają powody do zadowolenia. Polka i Niemka wybiegną na kort Rod Laver Arena jako trzecie w sesji wieczornej, czyli najwcześniej o 9:00 czasu polskiego. Transmisję ze spotkania przeprowadzi Eurosport, a w internecie mecz będzie dostępny na platformie Max po ówczesnym wykupieniu odpowiedniego pakietu. Zapraszamy również na Sport.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej Sport.pl, by śledzić tam relację na żywo z meczu.