Dramat Rybakiny w Australian Open. Było 6:1

Kibice Jeleny Rybakiny (7. WTA) zamarli po czternastu minutach meczu czwartej rundy Australian Open przeciwko Ukraince Dajanie Jastremskiej (33. WTA). Wtedy Rybakina poprosiła o pomoc fizjoterapeuty ze względu na uraz pleców. Ostatecznie Rybakina była w stanie kontynuować rywalizację i wygrała 6:3, 6:4. - Zobaczę się z moim fizjoterapeutą i mam nadzieję, że zrobi coś magicznego. To dolny odcinek pleców. Szczerze mówiąc, na razie nie wygląda to zbyt dobrze - mówiła Rybakina na pomeczowej konferencji prasowej.

Nie licząc sezonu 2023, Rybakina odpadała zwykle na etapie drugiej-trzeciej rundy Australian Open. Wyjątkiem był właśnie sezon 2023, gdy Rybakina dotarła do finału, ale tam przegrała 6:4, 3:6, 4:6 z Aryną Sabalenką (1. WTA). Z kolei Keys to dwukrotna półfinalistka AO (2015, 2022), a w poprzednim sezonie odpadła w trzeciej rundzie.

Stawką ich bezpośredniego starcia był awans do ćwierćfinału Australian Open. Do tej pory Rybakina grała czterokrotnie z Keys, a ich bilans to 2-2. W poprzednim sezonie tenisistki trafiły na siebie w czwartej rundzie turnieju w Miami. Tam Rybakina wygrała 6:3, 7:5. Jak było tym razem?

Koszmarny pierwszy set Rybakiny. Keys w ćwierćfinale Australian Open

W pierwszym secie Rybakina nie prezentowała się najlepiej. Najpierw Kazaszka nie wykorzystała break pointa, a w trzecim gemie została przełamana przez Keys. Później nadarzyły się dwie okazje do odrobienia straty przełamania, ale Rybakina ich nie wykorzystała. Ostatecznie Keys wygrała seta 6:3. Rybakina miała aż pięć podwójnych błędów serwisowych, a także 19 niewymuszonych błędów.

W drugim secie gra Rybakiny wyglądała już dużo lepiej. Przez całego seta broniła tylko jednego break pointa. Tym razem to Amerykanka popełniała podwójne błędy serwisowe i miała więcej niewymuszonych błędów od przeciwniczki. Rybakina wygrała seta 6:1, wykorzystując trzeciego setbola.

Decydujący set mógł się ułożyć na korzyść Rybakiny. W drugim gemie miała cztery break pointy, natomiast Keys się wybroniła i utrzymała własne podanie. Chwilę później uzyskała przewagę przełamania, po której wygrywała 3:1. Rybakina doprowadziła do remisu, natomiast w siódmym gemie znów została przełamana. Przez cały mecz obie zawodniczki popełniły ponad 30 niewymuszonych błędów, ale do ćwierćfinału awansowała Keys po zwycięstwie 6:3, 1:6, 6:3.

To był dziewiąty mecz z rzędu wygrany przez Amerykankę, a jej bilans w tym roku to 11-1. Rywalką Keys o półfinał wielkoszlemowego Australian Open będzie Ukrainka Elina Switolina (27. WTA), która pokonała 6:4, 6:1 Rosjankę Wieronikę Kudermietową (75. WTA).