Tyle Świątek już "wrzuciła" do puszki WOŚP. To nie żart

Do 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został nieco ponad tydzień. Tym razem WOŚP wesprze walkę z nowotworami dziecięcymi, doposażając w najnowszy sprzęt oddziały dziecięce, hospicja, ośrodki chirurgii i neurochirurgii onkologicznej, a także zakłady patomorfologii na terenie całego kraju. Wszystko po to, by pomóc najmłodszym pacjentom pokonać wyjątkowo okrutnego zabójcę, jakim są wszelkiego rodzaju nowotwory.

REKLAMA

Zobacz wideo Coming out polskiego skoczka! Kosecki: Mega szanuję taką postawę

Świątek i WOŚP to długotrwała współpraca

Akcję wsparło już wiele znanych osób, które związane są ze sportem. Choćby Zbigniew Boniek wystawił na licytację możliwość obejrzenia meczu Widzewa Łódź w towarzystwie jego oraz wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika. Do pomocy ruszyła także Iga Świątek, która już niejednokrotnie wspierała WOŚP w ich działaniach.

Na licytację, prowadzoną poprzez Allegro, nasza najlepsza tenisistka wystawiła dwa wyjątkowe przedmioty. Pierwszy z nich to duży obraz z klocków LEGO (Świątek jest ambasadorką tej firmy), upamiętniający triumf Polki w Roland Garros 2024. Składa się on z ponad 13 800 klocków, a kolory znajdziemy aż 43. Drugim przedmiotem jest rakieta tenisowa z podpisem naszej reprezentantki, którą ta grała w zeszłym sezonie. Cały dochód z licytacji trafi oczywiście na konto WOŚP. O jakiej kwocie mówimy?

Kwota rośnie jak na drożdżach

Na stan obecny (piątkowy wieczór 17 stycznia 2025 roku) w licytacji, do której link znajduje się TUTAJ, bierze 16 osób, a najwyższa oferta to 27 250 złotych. Chętni do licytacji mają jeszcze dość sporo czasu, jako że trwa ona do 10 lutego 2025 roku.

Licytacja WOŚP - Iga Świątek screen Allegro

Sama Iga Świątek rywalizuje obecnie w wielkoszlemowym Australian Open. Polka w II rundzie ograła bez problemów Słowaczkę Rebeccę Sramkovą 6:0, 6:2 i teraz przygotowuje się na rywalizację z Brytyjką Emmą Raducanu w III rundzie. Ten mecz już w nocy z 17 na 18 stycznia o godzinie 1:30 w nocy czasu polskiego.