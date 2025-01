Dopuścili Rosjan do startu w ME. Polak ujawnia, czy będzie bojkot

Dokładnie 24 lutego 2025 roku miną dokładnie trzy lata odkąd rządzona przez Władimira Putina Rosja zbrodniczo najechała Ukrainę. Każdego dnia giną ludzie, a kraj naszych wschodnich sąsiadów jest coraz bardziej zdewastowany. Odkąd tylko to wszystko się zaczęło, sportowcy z Rosji oraz wspierającej ją Białorusi są albo wykluczeni ze sportowej rywalizacji międzynarodowej, albo przynajmniej muszą występować bez flagi lub pod neutralną.

Rosja i Białoruś dopuszczone do ME

Kolarstwo torowe jak dotąd było jedną z dyscyplin, które do tematu podeszły bardziej bezlitośnie. Rosjanie oraz Białorusini nie mogli w większości przypadków brać udziału w zawodach. Niestety, choć wojenna pożoga wciąż trwa i nie zanosi się, by miała prędko się zakończyć, kolarskie władze zaczynają zmieniać swoje podejście.

Od 12 do 16 lutego 2025 roku w belgijskim Heusden-Zolder, czyli niemalże w rocznicę wybuchu wojny, odbędą się mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. Jeszcze rok temu nie byłoby nawet mowy o starcie Rosjan w czempionacie, ale teraz sytuacja wygląda inaczej. Europejska Unia Kolarska zezwoliła tamtejszym kolarzom (oraz białoruskim) na start jako "indywidualnym neutralnym sportowcom". Wywołało to niemałe kontrowersje, ale decyzja została podtrzymana. Jaka będzie reakcja Polaków na ten fakt? Czy zamierzamy zbojkotować mistrzostwa z udziałem Rosjan?

Prezes PZKol nie chce powtórki z mało przyjaznej rozrywki

O to prezesa PZKol Marka Leśniewskiego zapytał portal WP SportoweFakty. Wicemistrz olimpijski w drużynowej jeździe na czas z Seulu z 1988 roku stwierdził, że choć decyzja UEC jest niewłaściwa, bojkotu nie będzie. Dlaczego?

- Jestem z pokolenia sportowców, którym zabrano możliwość udziału w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Dlatego nie zamierzam teraz grozić bojkotem Biało-Czerwonych, jeżeli w Belgii rzeczywiście wystartują zawodnicy z Rosji. Byłoby to nie fair wobec naszych sportowców, którzy od wielu miesięcy przygotowują się do tych zawodów. Trudno mi sobie wyobrazić, by polscy sportowcy ponownie stali się ofiarami systemu, tak jak to już było w przeszłości - powiedział Leśniewski.

Rosjanie już się szykują

Były kolarz podkreślił także, że od 2022 roku tak naprawdę nic się nie zmieniło. Natomiast niektórzy z dopuszczonych Rosjan już mają szykować się do wyjazdu. - Moim zdaniem nic się nie zmieniło od lutego 2022 roku, abyśmy witali Rosjan w międzynarodowym gronie. Trzeba mówić głośno o tym, co się nadal dzieje za naszą wschodnią granicą. Bo nadal trwa wojna, nadal giną niewinni ludzie. Natomiast Z tego, co wiem, to część kolarzy, którzy mają statut "neutralnego sportowca", załatwia właśnie wizy, by móc wystartować w mistrzostwach Europy - stwierdził prezes PZKol.

Przypomnijmy, że w 1984 roku kraje spod socjalistyczne z ZSRR na czele zbojkotowały igrzyska w amerykańskim Los Angeles. Wszystko w ramach odwetu za to, że USA i kilka innych krajów "kapitalistycznego zachodu" zrobiło to samo cztery lata wcześniej przy okazji igrzysk w Moskwie w 1980 roku.