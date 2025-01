Thurnbichler ogłasza. Oto skład Polaków. Wiadomo, co ze Stochem

Piątkowe kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Zakopanem, były w pewnym sensie "podwójnymi" kwalifikacjami. Skoczkowie, m.in. polscy, walczyli bowiem o miejsce w składzie na konkurs drużynowy, który zaplanowano na sobotę 16 stycznia. Wśród Polaków nie było wątpliwości, że pewne miejsce ma Paweł Wąsek, mistrz Polski i lider naszej kadry. Jednak co do reszty, nawet do najczęściej drugiego wśród Polaków Aleksandra Zniszczoła, już takiej pewności nie było.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Piątek odbudował karierę? Kosecki: Nie zdziwię się jeśli trafi do czołowego klubu

Wąsek potwierdził klasę. Reszta ściśnięta do granic

Szczególnie że Zniszczoł nie błysnął podczas treningów (31. i 29. miejsce). Co prawda poza Wąskiem reszta też nie, ale Dawid Kubacki był stabilniejszy (skoki na 130 i 130,5 m), a Kamil Stoch oraz Jakub Wolny mieli jeden słaby, lecz jednocześnie jeden bardzo solidny trening. Spory miszmasz, z którego trudno było coś wywnioskować, więc sprawa wydawała się dość jasna. Zdecydują kwalifikacje.

W nich najsłabiej wypadł Jakub Wolny, któremu odległość 123 metry dała 31. miejsce. Kubacki, Zniszczoł i Stoch skoczyli niemalże w jedno miejsce, bo wszyscy trzej zmieścili się w granicy 1,5 metra. Pod kątem lokat również było ciasno, bo najwyżej z tej trójki klasyfikowany Kubacki był 23., Zniszczoł 24., a Stoch na 26. pozycji. Co do lidera naszej kadry wciąż zero wątpliwości. Świetny skok Wąska na 136,5 metra i siódma lokata.

Kwalifikacje zdecydowały. On był najsłabszy

Niedługo po zakończeniu kwalifikacyjnej rywalizacji Thomas Thurnbichler ogłosił swą decyzję dotyczącą rywalizacji drużynowej. Jedynym "odpalonym" z Polaków został Jakub Wolny. Bez zaskoczenia, kwalifikacje przeważyły na korzyść innych. Co do reszty nie znamy jeszcze dokładnej kolejności, choć oczywiste jest, że jako czwarty wystąpi lider Paweł Wąsek.