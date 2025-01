Zapytali Zvereva o Świątek i Collins. "Tam kawałek historii"

Wielkimi krokami zbliża się Australian Open. 113. edycja tego wielkoszlemowego turnieju rozpocznie się w niedzielę 12 stycznia i potrwa do 26 stycznia. Na kortach w Melbourne zobaczymy aż sześciu reprezentantów Polski. O jak najlepsze wyniki powalczą: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak.

Alexander Zverev dostał pytanie o Świątek i Collins

Przed startem rywalizacji odbyła się konferencja prasowa z udziałem wielu czołowych tenisistów i tenisistek. W trakcie spotkania z dziennikarzami nie zabrakło pytań o ostatnie kontrowersyjne zachowanie Danielle Collins względem Igi Świątek. Przypomnijmy, że po meczu United Cup Amerykanka zlekceważyła Polkę, co w zagranicznych mediach okrzyknięto mianem "pogardy".

Dziennikarze wywołali do tablicy Alexandra Zvereva, czyli aktualnie drugiego najlepszego tenisistę świata. Niemiec, cytowany przez sportskeeda.com odpowiedział, że nie jest świadomy dokładnego powodu takiego zachowania i w dyskusji starał się znaleźć główną przyczynę ich konfliktu. - To do nich pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się stało i o co chodzi - stwierdził.

- Chodzi mi o to, że Danielle robiła to już wcześniej, prawda? A może nie? Czuję, że jest tam kawałek historii, więc może to jest część powodu - dodał.

Taylor Fritz zareagował na zachowanie Danielle Collins

Pytanie o to, co się stało się między tymi dwoma tenisistkami, otrzymał także Taylor Fritz. Zdaniem Amerykanina takie rzeczy zdarzają się w sporcie. - Szczerze mówiąc, myślę, że każdy wygląda dobrze, gdy podaje rękę zwycięzcy. Kiedy przegrywam mecze, zawsze staram się spojrzeć przeciwnikowi w oczy. Jeśli grają świetnie, po prostu mówię: Hej, gratulacje, powodzenia - powiedział.

To, co stało się na korcie Danielle Collins udostępniła później w social mediach. Najpierw zmieniła swoje zdjęcie profilowe na Instagramie, a następnie zamieściła Instastories, które podpisała "nowy rok... stara ja".

Iga Świątek i Danielle Collins wezmą udział w Australian Open. Rywalką Polki będzie Katerina Siniakova. Z kolei Amerykanka zmierzy się z Dariją Snigur. Oba te spotkania zaplanowano na poniedziałek 13 stycznia.