Superkomputer wskazał zwyciężczynię Australian Open. Zaskoczenie ws. Świątek

Ostatnie dwa lata w Australian Open stały pod ogromną dominacją Aryny Sabalenki. Białorusinka triumfowała w tych poprzednich edycjach, tracąc w 14 pojedynkach w sumie tylko jednego seta. Miało to miejsce w finale 2023, gdy przegrała otwierającą partię przeciwko Elenie Rybakinie. Dwanaście miesięcy temu sięgnęła po tytuł, pokonując 6:3, 6:2 Qinwen Zheng.

Superkomputer wskazał zwyciężczynię AO. Zaskoczenie ws. Świątek

Liderka rankingu zdążyła już pokazać wysoką formę w tym roku. Raptem kilka dni temu triumfowała w imprezie WTA 500 w Brisbane. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, nic dziwnego, że Sabalenka jest wymieniana jako główna faworytka do zdobycia trofeum.

Brytyjski tabloid "The Sun" za pomocą superkomputera wyliczył procentowe szanse tenisistek na zwycięstwo. W przypadku Białorusinki wynoszą one 23,5 proc. - to naturalnie najwyższy wskaźnik. Co ciekawe, tuż za nią znajduje się Iga Świątek z wynikiem 19,7 proc. Polka zawsze jest w gronie faworytek, ale wielu ekspertów większe szanse daje m.in. Coco Gauff, z która nasza tenisistka przegrała 4:6, 4:6 finale United Cup. Amerykanka według tych wyliczeń ma 16,8 proc. szans na tytuł. Dalej plasują się Qinwen Zheng (8,8 proc.) oraz Elena Rybakina (5,7 proc.).

Iga Świątek tegoroczny Australian Open rozpocznie w poniedziałek 13 stycznia. Dokładna godzina meczu nie jest jeszcze znana w przeciwieństwie do rywalki. Będzie nią Czeszka Katerina Siniakova. To 46. zawodniczka świata, która w tym roku zagrała trzy mecze - dwa kwalifikacyjne w Adelajdzie, które wygrała, oraz zanotowała porażkę w pierwszej rundzie turnieju głównego. 3:6, 6:0, 0:6 uległa Dianę Sznajder. Siniakova dotychczas największe sukcesy odnosiła w grze deblowej.