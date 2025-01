Fritz nagle zaczął mówić o Collins i Świątek. "To wiele pokazuje"

Taylor Fritz, czyli reprezentacyjny kolega Danielle Collins został zapytany przed Australian Open o to, co zrobiła jego rodaczka w kierunku Igi Świątek. - To, jak radzisz sobie z przegraną, wiele pokazuje - wyznał. Tenisista zdradził również, jak on się zachowuje.

