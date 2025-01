Celt wydał wyrok ws. gry Świątek w reprezentacji. Zero wątpliwości

Iga Świątek znajduje się obecnie w doskonałej formie. Po zwycięstwach z Malene Helgo, Karoliną Muchovą oraz Katie Bouler miała jednak przed sobą zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie w postaci odwiecznej rywalki Jeleny Rybakiny. I choć nie wszystko szło po jej myśli, to wiceliderka światowego rankingu udowodniła swoją klasę. "Co to był za mecz! Co za metamorfozę przeszła Iga, walcząc ze swoją najtrudniejszą rywalką! Rybakina musiała pęknąć pod naporem Polki" - podsumował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Dawid Celt napisał wprost, co uważa o Idze Świątek w kadrze. Wymowne słowa

Dawid Celt jest kapitanem reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup (kiedyś Puchar Federacji) od 2018 roku. Miesiąc temu zdradził, że choć pierwotnie był taki plan, to nie będzie kapitanem naszej kadry również w trakcie United Cup. - Ostatecznie gdzieś tam uznaliśmy wspólnie, że lepsze będzie inne rozwiązanie - oznajmił. Tę funkcję przejął zatem Mateusz Terczyński, czyli bliski znajomy Huberta Hurkacza.

Mimo że Celt nie odpowiada obecnie za kadrę, to nie znaczy, że nie śledzi poczynań naszych zawodników w United Cup. Wręcz przeciwnie, robi to, wyciągając interesujące wnioski. Po zwycięstwie Igi Świątek z Jeleną Rybakiną 7:6 (5), 6:4 zamieścił interesujący wpis w mediach społecznościowych. "Wartość reprezentacji Polski, kiedy występuje w niej Iga, rośnie niebotycznie" - przyznał. I wymienił osiągnięcia naszej drużyny z Igą w latach 2024-25.

United Cup - Finał

Szwajcaria 0:4 Pol - BJKC

BJKC Malaga -Półfinał

United Cup - Finał/Zwycięstwo

"Fajnie mieć taką zawodniczkę w drużynie. Jazda Polska" - podsumował Celt.

Szkoleniowiec nie krył zachwytu nad wiceliderką światowego rankingu już podczas ostatniego Billie Jean King Cup, gdzie nasza drużyna przegrała w półfinale z Włochami. - Iga potrzebuje mniej komunikatów. To jest najlepsza dziewczyna na świecie, teraz druga w rankingu. Wie, co ma robić na korcie. Moja rola polega na tym, żeby wiedzieć kiedy się odezwać, a kiedy milczeć - wyjaśnił.

Celt podkreślał również, jak dużą rolę pełni 23-latka. - Jest bezapelacyjnie liderką tego zespołu. Zostawiła wszystko, co miała najlepsze, serce, charakter - zakomunikował.

Reprezentacja Polski pokonała finalnie Kazachstan w półfinale aż 3:0, gdyż w ostatnim meczu w mikście Maja Chwalińska oraz Jan Zieliński nie dali żadnych szans Żybek Kułambajowej i Aleksandrowi Szewczence. Teraz musimy zatem oczekiwać na rozstrzygnięcie rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Czechami, która wyłoni drugiego finalistę.