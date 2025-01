Demolka w meczu Gauff - Muchova! Są coraz bliżej finału z Polakami

Iga Świątek po raz drugi z rzędu wprowadziła reprezentację Polski do finału United Cup. Po jej zwycięstwie nad Jeleną Rybakiną awans naszej ekipy stał się pewny. Wcześniej Hubert Hurkacz pokonał Aleksandra Szewczenkę, a triumf 3:0 w półfinale przypieczętował mikst - Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Z kim Biało-Czerwoni zmierzą się o końcowy triumf? O tym zadecyduje drugi półfinał USA - Czechy.

Ależ rozpoczęcie! Gauff rozbiła Muchovą w pierwszym secie

Pierwszą odsłoną tego starcia był mecz Coco Gauff z Karoliną Muchovą. Światowa trójka i zwyciężczyni WTA Finals w starciu z byłą finalistką Rolanda Garrosa była oczywiście faworytką, ale takiej dominacji chyba mało kto się spodziewał. W pierwszej odsłonie Amerykance wychodziło dosłownie wszystko. Znakomicie trafiała pierwszym serwisem, dołożyła cztery asy, a do tego genialnie funkcjonował jej return. Dzięki temu szybko wyszła na prowadzenie 5:0.

Niewiele brakowało, a skończyłaby partię bez straty gema, ale Muchova obroniła dwie piłki setowe. Ostatecznie wygrała szóstego gema na przewagi. Dała tym samym sygnał, że wciąż pozostaje w grze. W kolejnym punkcie przy serwisie Gauff Czeszka miała nawet dwa breakpointy, ale ostatecznie jej rywalka przy czwartej piłce setowej przypieczętowała zwycięstwo. Wygrała 6:1 w zaledwie 34 minuty.

USA bliżej finału z Polską w United Cup. Fantastyczne show w wykonaniu Gauff

Gdy już zanosiło się, że Muchova może powrócić do wyrównanej rywalizacji, na początku drugiego seta otrzymała kolejny cios. Gauff ponownie przełamała, a po chwili prowadziła 2:0. Potem gra toczyła się punkt za punkt, ale w szóstym gemie zrobiło się bardzo gorąco. Amerykanka przy własnym podaniu przegrywała już 0:40 i Muchova miał idealną sytuację, by wyrównać. Niestety dla niej 20-latka wyszła z opresji. Po genialnej serii wyrównała, a potem wywalczyła jakże cenny punkt na przewagi.

Dla Gauff był to sygnał ostrzegawczy. Muchova szybko zwyciężyła przy swoim serwisie, by za chwilę znów sprawić rywalce ogromne problemy. Gra ponownie toczyła się na przewagi i tym razem Muchova wykorzystała trzeci breakpoint. Po raz pierwszy w tym meczu przełamała i doprowadziła do remisu 4:4. Radość nie trwała jednak długo, bo Gauff fantastycznie się zmobilizowała. Dziewiąty gem wygrała do 15, a po chwili zapewniła sobie zwycięstwo 6:1, 6:4.

Na ten moment w drugim półfinale Amerykanie prowadzą zatem 1:0. Czesi nadal mają jednak szansę wygrać i zmierzyć się w finale z Polakami. Aby tak się stało Tomas Machac musi pokonać Taylora Fritza, a następnie o losach awansu zdecyduje mikst.