Dawid Celt nie ma złudzeń po Billie Jean King Cup. Tak nazwał Igę Świątek

Iga Świątek ma za sobą naprawdę solidny, ale też wymagający i pełen zwrotów akcji sezon. Wygrała pięć turniejów, z czego jeden wielkoszlemowy (Roland Garros). W drugiej połowie roku zaliczyła delikatną obniżkę formy, na dodatek zrobiła sobie dwumiesięczną przerwę od gry, co poskutkowało utratą prowadzenia w rankingu WTA. W WTA Finals odpadła już po fazie grupowej i nie obroniła tytułu, ale na tej imprezie rywalizacji w 2024 roku kończyć nie zamierzała. Dołączyła do reprezentacji Polski w finałach Billie Jean King Cup i bezapelacyjnie poprowadziła ją aż do półfinału, co jest najlepszym wynikiem w historii!

Świątek znakomicie zaprezentowała się szczególnie w ćwierćfinale, kiedy to całkowicie odwróciła losy rywalizacji z Czeszkami. Po tym, jak Magdalena Fręch przegrała z Marie Bouzkovą, druga rakieta świata musiała wygrać własne spotkanie singlowe z Lindą Noskovą. I tak też się stało! Ba, zaledwie kilkanaście minut później ponownie pojawiła się na korcie, tym razem w towarzystwie Katarzyny Kawy, by rozprawić się z rywalkami w deblu.

Dopiero w półfinale Polki uległy Włoszkom. Mimo to wszyscy komplementowali Biało-Czerwone, a w szczególności Świątek. "Ale to jest Zadziora!", "Co to jest za Dziewczyna!" - pisali o niej eksperci. Słowa uznania w jej kierunku wystosował też Dawid Celt.

Kapitan reprezentacji Polski w BJKC wprost przyznał, jaką rolę w zespole odegrała Świątek i jakie miała dla drużyny znaczenie. - Iga Świątek jest bezapelacyjnie liderką tego zespołu. Zostawiła wszystko, co miała najlepsze, serce, charakter - podkreślał Celt w programie "Sportowy TOP tygodnia", cytowany przez TVP Sport.

Nie musiał jej wiele pomagać w czasie przerw w meczach. - Iga potrzebuje mniej komunikatów. To jest najlepsza dziewczyna na świecie, teraz druga w rankingu. Wie, co ma robić na korcie. Moja rola polega na tym, żeby wiedzieć kiedy się odezwać, a kiedy milczeć - podkreślał.

Celt z lekkim niedosytem po Billie Jean King Cup

Celt podsumował też występ całej drużyny w Billie Jean King Cup. - Z jednej strony osiągnęliśmy historyczny sukces i jesteśmy wśród czterech najlepszych drużyn na świecie, ale z drugiej strony byliśmy bardzo blisko finału pomimo różnych trudności - dodawał. Wskazał również, że było kilka niuansów, które mogły wpłynąć na formę naszych zawodniczek i ich porażkę z Włoszkami, jak zmiany w harmonogramie, które doprowadziły do mniejszej ilości czasu na regenerację, choć nie tylko. - Nie chcę się usprawiedliwiać, ale losowanie też było bardzo trudne. Po drodze można było trafić na "lżejszy" zespół - dodawał.

Teraz przed Świątek i pozostałymi zawodniczkami czas na odpoczynek. Do rywalizacji wiceliderka rankingu WTA wróci najprawdopodobniej przy okazji United Cup, który wystartuje już pod koniec 2024 roku. Z kolei w styczniu stanie przed szansą, by odzyskać miano pierwszej rakiety świata. Pierwsza okazja nadarzy się w Australian Open. Jej główna rywalka Aryna Sabalenka będzie tam bronić tytułu, z kolei Polka jedynie punktów za III rundę.