Horror w meczu Świątek! Było 1:0, a potem koszmar. Zdecydował tie-break

W poniedziałek polscy tenisiści rozpoczęli zmagania w United Cup - najpierw czekało ich starcie z Norwegami. Jako pierwsza na korcie pojawiła się Iga Świątek, która bez problemów pokonała 6:1, 6:0 Malenę Helgo. Później w akcji zobaczyliśmy Huberta Hurkacza. Ten jednak zawiódł i przegrał 5:7, 3:6 z Casperem Ruudem. Tym samym do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był mikst.

Wyrównany bój w kluczowym meczu. Świątek i Zieliński bohaterami

Po polskiej stronie wystąpili Świątek i Jan Zieliński, a po drugiej Ruud i Ulrikke Eikeri. Od początku spotkanie było wyrównane. Nasi tenisiści świetnie prezentowali się przy własnym podaniu, a także byli bliscy przełamania w czwartym gemie. Niestety, nie wykorzystali czterech breakpointów. Przełom nastąpił w ósmym gemie. Wówczas Świątek i Zieliński po zaciętym boju triumfowali przy serwisach rywali i byli o krok od zwycięstwa w pierwszym secie. Finalnie udało im się wygrać 6:3.

W drugiej partii Polacy mieli wielkie problemy. Ruud i Eikeri prezentowali się dużo lepiej i po dwóch przełamaniach prowadzili 4:0. Świątek z Zielińskim wydawali się tym razem bezradni i wiele wskazywało na to, że będziemy świadkami super tie-breaka. Norwedzy nie odpuścili do samego końca i ostatecznie wygrali 6:0.

W decydującym super tie-breaku znów lepiej prezentowali się Ruud i Eikeri. Norweska para była niemal bezbłędną i pewnie punktowała Świątek i Zielińskiego. Ci jednak niespodziewanie zdołali kapitalnie wrócić do gry i doprowadzili do remisu 4:4, a następnie 8:8. Ostatnie słowo w tym meczu również należało do Polaków, którzy wykorzystali błędy rywali i wygrali 10:8.

Tym samym Polska pokonała Norwegię 2:1. Nasi tenisiści zajmują obecnie drugiej miejsce w tabeli z jedną wygraną na koncie. Na pierwszym miejscu plasują Czesi, a tabelę zamykają Norwegowie. W decydującym o wyjściu z grupy meczu reprezentacja Polski zagra właśnie z Czechami. Starcia odbędą się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.