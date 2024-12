Emocje w meczu Hurkacza. Prawie 90 minut walki

Iga Świątek bardzo pewnie pokonała 6:1, 6:0 Malene Helgo i tym samym reprezentacja Polski prowadziła 1:0 z Norwegią w starciu fazy grupowej United Cup. Tuż po wiceliderce rankingu czekało nas kolejne starcie. Tym razem na korcie pojawił się Hubert Hurkacz, który zmierzył się z Casperem Ruudem.

Hubert Hurkacz nie dał rady Ruudowi. Mecz rozstrzygnie mikst

Od samego początku starcie było bardzo wyrównane. Obaj tenisiści świetnie prezentowali się przy własnych podaniach i w efekcie przez większość pierwszego seta byliśmy świadkami tylko jednego breakpointa, który nie został wykorzystany. Kluczowe wydarzenia miały miejsce w 12. gemie. Wówczas lepiej zaprezentował się Norweg, który przełamał Hurkacza i tym samym wygrał pierwszego seta 7:5.

W drugiej partii mecz ułożył się już inaczej. Zarówno Hurkacz jak i Ruud pewnie wygrywali własne podania i początkowo starcie ponownie było wyrównane. W trzecim gemie nastąpił jednak przełom. Hurkacz całkowicie zawiódł i został przełamany. Norweg utrzymał przy tym własny serwis i prowadził już 4:1. Wydawało się zatem, że nie wypuści już zwycięstwa z rąk. I tak też się stało. Hurkacz wygrywał jeszcze własne podania, robił, co mógł, ale nie zdołał odrobić straty do Ruuda. Ostatecznie Norweg wygrał 6:3 i doprowadził do wyrównania.

Taki wynik oznacza, że do rozstrzygnięcia polsko-norweskiej rywalizacji potrzebny będzie mecz mikstów, w którym obecnie zobaczymy w akcji Igę Świątek z Hubertem Hurkaczem oraz Caspera Ruuda z Ulrikke Eikeri.

W kolejnym meczu Polacy zagrają z Czechami. Zobaczymy starcia Igi Świątek z Karoliną Muchovą oraz Huberta Hurkacza z Tomasem Machacem, Spotkania odbędą się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia polskiego czasu.