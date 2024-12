WTA ogłasza na sam koniec roku! Sabalenka i Świątek mogą być zadowolone

Kończy się rok 2024, co oznacza, że czeka nas - również w sporcie - czas podsumowań. W poniedziałek 30 grudnia WTA opublikowała ostatni ranking w tym roku. Zmiany w nim w porównaniu do poprzedniego tygodnia są kosmetyczne, ale jedno od razu rzuca się w oczy. To ogromna przepaść pomiędzy Aryną Sabalenką i Igą Świątek a innymi tenisistkami - teraz jest ona nawet większa, niż na koniec zeszłego roku.

