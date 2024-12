Rosjanie zobaczyli strój Igi Świątek i zabrali się za osądy

Dziennikarze z portalu "Championat" wybrali trzynaście kandydatek do miana zawodniczki z "najbardziej stylowym strojem w światowym tourze w 2024 roku". - Rok 2024 okazał się nie tylko pełen wydarzeń, ale także bardzo piękny z wyglądu. Bardzo ułatwił to kobiecy tourne i stylowe stroje tenisistek. W tym sezonie zebraliśmy najbardziej zapadające w pamięć zdjęcia tenisistek. To, który z nich będzie najlepszy, zależy od Ciebie - pisze "Championat".

Rosjanie wybierają najlepszy strój sezonu. Iga Świątek jest w gronie kandydatek

W gronie kandydatek są: Iga Świątek, Rosjanki: Anna Kalinska, Mirra Andriejewa, Erika Andriejewa, Amerykanki: Coco Gauff, Danielle Collins, Emma Navarro i Alicia Parks, Białorusinka Aryna Sabalenka, Chinka Zheng Qingwen, Japonka Naomi Osaka, Łotyszka Jelena Ostapenko oraz Australika Priscilla Hong. Dziennikarze zwrócili uwagę na sukienkę Świątek z tegorocznego Rolanda Garrosa.

"Polka nie zmienia stylu swojego stroju meczowego, ale świetnie bawi się swoimi kolorami. Na Roland Garros sponsor Igi ze Szwajcarii zapewnił jej strój w kolorze od białego do fioletu. To właśnie w tym stroju Świątek zdobyła swój czwarty tytuł mistrza Francji" - pisze "Championat". Zamieścił też zdjęcie Świątek z meczu French Open, które można zobaczyć poniżej.

Na razie w głosowaniu najwięcej głosów zebrały Anna Kalinska, Mirra Andriejewa i liderka światowego rankingu - Aryna Sabalenka.

