Organizatorzy Australian Open podjęli decyzję ws. Rosjan. Od razu zawrzało

Tenis jest jednym z niewielu sportów, w których rosyjscy zawodnicy i zawodniczki nie zostali zawieszeni w światowych turniejach. Mogą grać nawet w tych największych imprezach - turniejach wielkoszlemowych. Można nawet powiedzieć, że stosunek organizacji tenisowych do Rosjan jest pozytywny.

Tymczasem teraz organizatorzy Australian Open przekazali wiadomość, która bardzo zaskoczyła Rosjan. Okazało się bowiem, że decydenci pierwszego turnieju wielkoszlemowego w przyszłym roku wprowadzili ograniczenie zakupu biletów na mecze dla kibiców z rosyjskimi numerami telefonów. Jeśli kupujący wskaże numer kierunkowy +7, a taki jest właśnie w Rosji, system nie pozwoli złożyć mu zamówienia. Region z takim numerem jest bowiem zablokowany. Taka blokada nie będzie jednak dotyczyć tylko użytkowników z Rosji, ale też z Kazachstanu. W tym państwie również jest wykorzystywany ten kod.

"Na prośby kazachskich widzów o rozwiązanie sytuacji organizatorzy turnieju odpowiedzieli, że nie mogą rozwiązać tego problemu, ponieważ odblokowanie kodu +7 pozwoli na zakupy nie tylko mieszkańcom Kazachstanu, ale także Rosji" - pisze rosyjski "Sovsport.ru".

Dziennikarze zastawiają się też, dlaczego organizatorzy Australian Open podjęli taką decyzję.

"Najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego w ogóle tak się stało? W latach zawieszenia rosyjskiego sportu nasi fani nikogo nie prowokowali i nie wpadali w nieprzyjemne sytuacje. Zwłaszcza jeśli mówimy o tenisie. Nasi sportowcy są regularnie wspierani przez rodaków i nigdy nie narzekali na nich, więc do pewnego stopnia blokowanie kodu kraju było dla wielu zaskoczeniem. A biorąc pod uwagę fakt, że nasi sportowcy regularnie dostają się do decydujących etapów turniejów, wygląda to jeszcze bardziej na zupełnie niezrozumiałe" - dodaje "Sovsport.ru".

Australian Open odbędzie się w dniach 12-26 stycznia 2025 roku.