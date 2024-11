Iga Świątek szczera do bólu. Tak podsumowała cały miniony sezon

Iga Świątek niedawno wraz z reprezentacją Polski zakończyła zmagania w Billie Jean King Cup. Nasze tenisistki pokazały się ze świetnej strony na tym turnieju i awansowały aż do półfinału. Tam lepsze od nich okazały się Włoszki, które ostatecznie triumfowały w tych rozgrywkach.

Iga Świątek podsumowała sezon i zdradziła swoje plany

Wcześniej Polka radziła sobie na kortach ze zmiennym szczęściem. Nie zawiodła na kortach ziemnych i sięgnęła po triumf w Rolandzie Garrosie, ale rozczarowała w pozostałych wielkoszlemowych turniejach. WTA Finals z kolei zakończyła już na fazie grupowej. Ponadto po US Open zrobiła sobie długą przerwę, przez co straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA na korzyść Aryny Sabalenki. Świątek zdecydowała się podsumować sezon we wpisie na Instagramie.

"Dziękuję za ten sezon. Przede wszystkim sobie i mojemu zespołowi, bo był to kolejny wspaniały rok. To sezon nie bycia suberbohaterką i akceptacji tego, mierzenia się z nowymi wyzwaniami, ciężkiej pracy, doceniania kamieni milowych i przekraczania kolejnych granic. Przede wszystkim jednak kończę ten rok z ogromną satysfakcją i dumą ze swojej siły, wytrwałości i osiągnięć, które mówią więcej niż jakiekolwiek słowa" - napisała. Po czym krótko dodała, jakie ma teraz plany.

"Czas odpocząć. Bardzo potrzebują tego moje ciało i moja głowa. Dziękuję każdej życzliwej osobie, która wspiera ten mój maraton. Widzimy się niebawem" - zakończyła.

Polscy fani zobaczą jeszcze Igę Świątek w tym roku na korcie. Pod koniec grudnia Polka weźmie udział w United Cup. Tam najpierw czekać ją będzie starcie z Malene Helgo. Spotkanie zaplanowane jest na 30 grudnia.