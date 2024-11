Iga Świątek zmiażdżyła rywalki. Bez wyjątku. Oto dowód

Iga Świątek (2. WTA) w niedawno zakończonym sezonie zdobyła pięć tytułów singlowych i potwierdziła bardzo mocną pozycję w tourze. Jej postawa została doceniona przez organizację kobiecego tenisa, która nominowała ją do prestiżowej nagrody. A okazuje się, że Polka może pochwalić się innym wyjątkowym osiągnięciem.

Iga Świątek postrachem rywalek w tourze WTA. Aryna Sabalenka może się schować

W tenisie wygranie seta w stosunku 6:0 lub 6:1 jest nie lada wyczynem. Przy tym specyficznie określanym, albowiem używa się nazw z zupełnie innej dziedziny - w pierwszym przypadku mowa o "bajglu", a w drugim o "bagietce". Takich "wypieków" całkiem sporo powstaje w tourze WTA.

Nietypowe statystyki z ostatniego sezonu przedstawiono w serwisie X na profilu "Tennis Bakery" ("Tenisowa Piekarnia") - wyliczono tam, ile "bajgli" i "bagietek" zaserwowały tenisistki. Na czele listy znalazła się Świątek z 42 "wypieczonymi" setami, złożyło się na to 14 wyników 6:0 oraz 28 rezultatów 6:1.

To zdecydowanie najlepszy wynik w stawce, druga Coco Gauff (3. WTA) miała 34 takie partie (12+22), a wynik trzeciej Qinwen Zheng (5. WTA) to łącznie 29 "bajgli" i "bagietek" (11+18). Dość zaskakująco zaledwie 20 "wypieków" (6+14) ma Aryna Sabalenka (1. WTA), co czyni ją w tej statystyce dwa razy gorszą od Świątek i "dopiero" piątą ogółem.

Najwięcej "wypieczonych" setów w WTA Tour 2024

1. Iga Świątek - 42 (14 razy 6:0 + 28 razy 6:1)

2. Coco Gauff - 34 (12+22)

3. Qinwen Zheng - 29 (11+18)

4. Emma Navarro - 25 (5+20)

5. Aryna Sabalenka - 20 (6+14)

6. Mirra Andriejewa, Jelena Rybakina - 18 (obie 4+14)

8. Danielle Collins, Diana Sznajder - 17 (obie 4+13)

Polaków mniej cieszyć może to, że wśród zawodniczek najczęściej przegrywających partie 0:6 lub 1:6 są dwie rodaczki. Magdzie Linette (38. WTA) łącznie "zaserwowano" aż 15 takich porażek, a o jedną mniej Magdalenie Fręch (25. WTA). Niechlubną liderką zestawienia są Anhelina Kalinina (57. WTA) i Tatjana Maria (98. WTA).

Najwięcej setów przegranych 0:6 lub 1:6 w WTA Tour 2024