Hit. Oto reakcja Kasatkiny, gdy usłyszała, że zagra z Igą Świątek

27-letnia Daria Kasatkina (9. WTA) w roli rezerwowej rozegrała tylko jeden mecz w prestiżowym turnieju WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek tego roku. Rosjanka przegrała z wiceliderką światowego rankingu Igą Świątek 1:6, 0:6 w zaledwie 53 minuty. Dla Kasatkiny była to piąta porażka w piątym starciu z Polką. Nie wygrała w żadnym z nich choćby seta i nigdy nie zdobyła więcej niż pięć gemów.

Hit. Reakcja Kasatkiny, gdy usłyszała, że zagra ze Świątek

W internecie można zobaczyć, jak Daria Kasatkina zareagowała na wiadomość o tym, że zagra w turnieju WTA Finals. Rosjanka dostała szansę dopiero w trzeciej kolejce spotkań, po tym jak z imprezy wycofała się Amerykanka Jessica Pegula (7. WTA).

- Superwizor napisał do mnie. Jessica wycofała się z imprezy i jutro o godz. 15.30 będę grała z Igą Świątek. Ja pier*** - powiedziała Daria Kasatkina dla "What The Vlog" na YouTube i zrobiła bardzo poważną minę.

- Ja nie jestem gotowa mentalnie i przecież byłam już na wakacjach. Ćwiczyłam, ale z psychicznym odprężeniem - dodała Rosjanka opierając ze smutkiem ręce o blat.

Po chwili miała już lepszy humor. - To także zabawne, że ten mecz nie rozstrzygnie o niczym dla mnie. Nie mam szans na wyjście z grupy. To tylko mecz dla punktów i pieniędzy. Czy muszę się już teraz przygotować? Zobacz, mama nie przyjechała jednak na marne - przyznała Kasatkina.

Kasatkina w tym sezonie była w finałach sześciu turniejów - w Adelaidzie, Abu Zabi, Charleston, Eastbourne, Seulu i Ningbo. Zwyciężyła jednak tylko w Eastbourne i Ningbo.