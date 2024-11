Fissette przerwał milczenie po BJK Cup. "Wiele pozytywów"

Iga Świątek (2. WTA) ma za sobą pierwszy występ w turnieju finałowym Billie Jean King Cup (w Maladze). Z nią w składzie Polki pokonały Hiszpanki oraz Czeszki i dopiero w półfinale przegrały z Włoszkami. - Jestem zadowolona z tego, co pokazałam i co pokazaliśmy jako drużyna - komentowała później 23-latka.

Iga Świątek i Wim Fissette rozdzielili się na Billie Jean King Cup. Belgia bez sukcesu

Podczas turnieju za reprezentację Polski odpowiadał jej kapitan Dawid Celt. U boku wiceliderki światowego rankingu nie było nowego trenera Wima Fissette'a, który od kilku miesięcy pełni funkcję kapitana kadry Belgii. Ta również ostatnio rywalizowała w BJK Cup, tyle że w zupełnie innych okolicznościach.

Belgijki w składzie: Marie Benoit (209. WTA), Hanne Vandewinkel (235. WTA), Sofia Costoulas (291. WTA), Ysaline Bonaventure udały się do Kantonu na rywalizację z Chinkami, której stawką było prawo gry w przyszłorocznych eliminacjach grupy światowej. I zaczęły fatalnie, gdyż w singlu poległy Benoit i Vandewinkel. Jednak kolejnego dnia Costoulas i Vandewinkel odniosły zwycięstwa, przez co o awansie zadecydował mecz debla. W nim belgijskie triumfatorki meczów singlowych połączyły siły, ale to nie wystarczyło do zwycięstwa i awansu.

Wim Fissette zabrał głos po porażce Belgii w Billie Jean King Cup. "Dobry tydzień"

Po zakończeniu zmagań 44-latek podsumował występ Belgijek. "Dobry tydzień w Kantonie z rywalizacją Belgia kontra Chiny w Billie Jean King Cup. Po trudnym pierwszym dniu i wyniku 0:2 zespół w fantastycznym stylu doprowadził do rezultatu 2:2. Niestety, w decydującym meczu debla chińska drużyna była zbyt silna" - napisał na Instagramie. Przy tym wyczuwalny był optymizm Fissette'a.

"Można wyciągnąć wiele pozytywów z ostatniego tygodnia. Dziewczyny ciężko pracowały, zaprezentowały świetny tenis i pokazały ducha walki. Jestem pewien, że ten tydzień był kolejnym cennym doświadczeniem dla tego młodego zespołu" - dodał.

Natomiast Chinki w kwietniu przyszłego roku będą mogły zagrać z Polkami w eliminacjach grupy światowej. Stawką będzie awans do turnieju finałowego, który zostanie okrojony z 12 do ośmiu zespołów.