Zabolało! Linette poczuła na własnej skórze siłę Dawida Celta

Polskie tenisistki do tej pory nie zawodzą w Billie Jean King Cup. Najpierw po bardzo emocjonujących starciach pokonały Hiszpanki, a następnie okazały się również lepsze od Czeszek. W efekcie awansowały do półfinału, gdzie czekała je rywalizacja z Włoszkami, które wcześniej wyeliminowały Japonki.

Co za sceny w meczu Linette z Bronzetti

W pierwszym starciu zobaczyliśmy w akcji Magdę Linette i Lucię Bronzetti. Na początku mecz był wyrównany, a przełom nastąpił w siódmym gemie. Wówczas Włoszka przełamała naszą tenisistkę i nie oddała prowadzenia już do końca. Finalnie wygrała 6:4. W drugim secie Linette prezentowała się zdecydowanie gorzej i nie była w stanie zatrzymać Włoszki, która prowadziła 4:1 po dwóch przełamaniach.

Podczas jednej z przerw doszło również do kuriozalnej sytuacji z polską tenisistką. Linette po zejściu do ławki przybiła piątkę z Dawidem Celtem. Okazało się, że trener nieco przesadził przy tym z siłą, ponieważ wyraźnie widać było, że zawodniczka odczuwała po tym ból w ręku. Na szczęście mogła kontynuować grę i próbowała odwrócić losy rywalizacji. Wciąż miała na to szanse, ponieważ wkrótce dwukrotnie przełamała Bronzetti i doprowadziła do wyrównania w gemach.

W kolejnym starciu sprawy w swoje ręce weźmie Iga Świątek. Liderka polskiej kadry zmierzy się z Jasmine Paolini. Mecz zaplanowany jest aktualnie na godzinę 19:00. W przypadku remisu będzie nas czekać również rywalizacja deblowa. W niej mamy zobaczyć w akcji Magdalenę Fręch i Katarzynę Kawę, a po drugiej stronie Sarę Errani i Jasmine Paolini.