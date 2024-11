Collins zapytała Kasatkinę o sytuację w Rosji. Nie tego się spodziewała

Niedawno zakończone WTA Finals nie zakończyły się po myśli Igi Świątek, która odpadła już po fazie grupowej, mimo że wygrała w niej dwa mecze. Pokonała Barborę Krejcikovą oraz Darię Kasatkinę, która wskoczyła do gry w ostatniej kolejce na skutek kontuzji Jessiki Peguli. Została jednak boleśnie rozbita przez Polkę.

Collins zapytała Kasatkinę o Rosję. Nie tego się spodziewała

Obok Darii Kasatkiny drugą rezerwową w Rijadzie była Danielle Collins. Obie zawodniczki spędziły ze sobą trochę czasu. Wspólnie trenowały, co Rosjanka ukazała w swoim najnowszym vlogu na platformie YouTube, zdradzając kulisy turnieju. Po treningu odbyły krótką rozmowę. Amerykanka zapytała swoją koleżankę o jej ojczyznę.

- Ogólnie rzecz biorąc, życie w Rosji, zwłaszcza w mniejszych regionach, nie jest najlepsze. Nie mówimy o Moskwie i Sankt Petersburgu. Gra w tenisa jest bardzo droga. A dzieci od samego początku zdają sobie sprawę, że jeśli nie odniosą sukcesu... to koniec. Rodzice są również surowi w tym względzie, ponieważ zdają sobie sprawę, że nie mają tak dużo pieniędzy, aby utrzymać dziecko do 25 roku życia, aby dać mu możliwość podróżowania i grania w tenisa. Więc dziecko zdało sobie sprawę, że musi to zrobić tak szybko, jak to możliwe. Tak to działa - wyjawiła Kasatkina.

Po WTA Finals Daria Kasatkina udała się na wakacje, natomiast Danielle Collins wsiadła w samolot do Malagi, aby wesprzeć swoją reprezentację w finałowych rozgrywkach Billie Jean King Cup, lecz Amerykanki przegrały już w pierwszym starciu ze Słowacją. Sama Collins uległa w pojedynku singlowym z Rebeką Sramkovą 2:6, 5:7