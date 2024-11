Iga Świątek perfekcjonistka. Oto co zrobiła tuż przed meczem Polska - Włochy

Po niesamowitej batalii z Czeszkami, która zakończyła się niespodziewanym deblowym triumfem Igi Świątek oraz Katarzyny Kawy nad Marie Bouzkovą i Kateriną Siniakovą (6:2, 6:4), Polki awansowały do półfinału. Tam czekały na nie Włoszki, które również musiały sporo się natrudzić, by wejść do 1/2 finału. Po pierwszym meczu niespodziewanie przegrywały 0:1 z Japonią, gdyż Elisabetta Cocciaretto sensacyjnie uległa Enie Shibaharze (6:3, 4:6, 4:6). Na jej szczęście Jasmine Paolini najpierw w singlu, a potem w deblu w parze z Sarą Errani, odrobiła straty i dała Włoszkom awans.

Linette ruszyła do boju. Ale najpierw...

Teraz przyszedł czas na rywalizację z Polską, okraszoną rzecz jasna hitowym starciem Paolini ze Świątek. Tym razem Włosi zdecydowali się zrezygnować z singlowych usług Cocciaretto i do gry weszła Lucia Bronzetti. To właśnie ona stanęła naprzeciwko Magdy Linette, która z kolei zastąpiła Magdalenę Fręch (w stosunku do rywalizacji z Czeszkami). Faworytką była Polka, sklasyfikowana o równo 40 miejsc wyżej w rankingu WTA (38 vs 78). W dodatku w ich jedynym dotychczasowym starciu, podczas United Cup 2023, też zdecydowanie lepsza była Linette (6:1, 6:2).

... najpierw "bura" od Świątek!

Jednak jeszcze zanim Magda wyszła na kort, byliśmy świadkami jej dość zabawnej sytuacji z... Igą Świątek. Podczas przedmeczowej prezentacji składów każda z Polek oraz kapitan Dawid Celt trzymali w dłoniach małe proporczyki. Na jednej stronie była polska flaga, a na drugiej logo Polskiego Związku Tenisowego.

Świątek w pewnym momencie zauważyła, że ona i jej koleżanki trzymają proporczyki w taki sposób, że eksponują stronę z flagą, ale Linette jako jedyna trzyma swój odwrotnie, z logo PZT na froncie. Postanowiła więc szybko poprawić Magdę, by nie zaburzać układu, czym mocno rozbawiła Magdalenę Fręch. Co ciekawe, chwilę później swój schowany jak dotąd proporczyk wyjął trener Celt i... pokazał logo PZT zamiast flagi. Jednak tego Idze już najpewniej nie udało się zauważyć. Mecz Magda Linette - Lucia Bronzetti trwa. Zapraszamy do relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.