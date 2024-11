Kontrowersje wokół turnieju w Maladze. Włosi alarmują przed meczem z Polkami

Reprezentacja Polski wystąpi w poniedziałek w półfinale turnieju Billie Jean King Cup w Maladze. Rywalkami naszych tenisistek będą Włoszki. Polki pokonały w sobotę w ćwierćfinale Czeszki 2:1, w Włoszki takim samym wynikiem wyeliminowały Japonię.

Rozmawiamy z włoskimi dziennikarzami tenisowymi, którzy oceniają szanse obu drużyn w walce o finał BJKC. - Myślę, że Włoszki liczą na zwycięstwo 2:1, a decydujący punkt możemy zdobyć w deblu. Z kolei w przypadku Polek, to one powinny zrobić wszystko, by zwyciężyć 2:0 i nie czekać na debel. Pierwszy mecz singlowy może być kluczowy. W ćwierćfinale z Czeszkami po przegranej Magdaleny Fręch wasza drużyna znalazła się pod ścianą. Nasza reprezentacja będzie próbowała to powtórzyć - mówi Sport.pl Diego Barbiani z portalu Oktennis.it.

Pesymistą - z włoskiego punktu widzenia - jest Marco Mazzoni z serwisu Livetennis.it. - Myślę, że Polska jest faworytem i nie tylko ze względu na Igę Świątek. Włoszki mają świetną parę w grze podwójnej, ale możemy przegrać oba single i wtedy nic nam nie da duet w deblu - uważa.

Kto zagra w singlu i deblu?

Nasi rozmówcy twierdzą, że kapitan włoskiej kadry wystawi do spotkań gry pojedynczej Jasmine Paolini (4. WTA) oraz Elizabeth Cocciaretto (54). Ta druga zmierzy się prawdopodobnie z Magdaleną Fręch lub Magdą Linette. Paolini w starciu liderek obu drużyn zagra zaś ze Świątek.

- Problemem Włoszek jest druga zawodniczka w singlu. Cocciaretto rozczarowała w sobotę. Nie wiem, czy dojdzie do jej zmiany, ale myślę, że zasłużyła na drugą szansę, niech potwierdzi swoje możliwości - mówi Mazzoni. Barbiani dodaje: - Drugą singlistką powinna być Cocciaretto, nawet jeśli w sobotę nie potrafiła zdobyć punktu.

W meczu sobotnim z Japonią Cocciaretto niespodziewanie przegrała ze 135. na świecie Eną Shibaharą, przez co Włoszki musiały odrabiać straty. Wygrane Paolini oraz debla] Paolini - Sara Errani zapewniły im awans do półfinału. Duet w grze podwójnej to zdecydowanie najmocniejszy punkt naszych poniedziałkowych rywalek. Paolini i Errani zdobyły w tym roku złoty medal na igrzyskach w Paryżu, grają ze sobą często, pozostają zgrane.

Polski debel Katarzyna Kawa - Iga Świątek niespodziewanie zatrzymał w sobotę parę Katerina Siniakova - Marie Bouzkova, choć Siniakova jest obecnie liderką rankingu deblowego WTA. Z Bouzkovą grała jednak rzadko, największe sukcesy osiągała z nieobecną w Maladze Barborą Krejcikovą. Paolini i Errani mogą stanowić jednak jeszcze większe wyzwanie dla Polek - o ile do meczu deblowego w ogóle dojdzie. Jeśli po dwóch spotkaniach singlowych Biało-Czerwone będą prowadzić 2:0, awansują od razu do środowego finału Billie Jean King Cup.

Nasi rozmówcy przyznają, że turnieju finałowy w kobiecym tenisie reprezentacyjnym nie cieszy się zainteresowaniem we Włoszech. - U nas prawie nic nie mówi się o finałach BJKC. Tenisistki są w cieniu Jannika Sinnera i turnieju ATP Finals, który trwał tydzień. Włosi oszaleli na punkcie Sinnera i trudno innym sportowcom przebić się przez jego popularność - mówi Barbiani.

Włoszki w cieniu Sinnera

Sinner wygrał w niedzielę imprezę kończąca sezon w męskim tenisie, zakończy rok jako numer jeden na świecie, a ostatni turniej odbywał się ponownie w Turynie. Trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca.

Inny włoski dziennikarz Mario Boccardi informował niedawno, że w poprzednią niedzielę spotkanie grupowe Sinnera z Alexem De Minaurem w ATP Finals oglądało łącznie w kraju 2,27 mln widzów, a mecz ligi włoskiej Inter - Napoli 1,7 mln. To pokazuje, jak popularny stał się tenisista we Włoszech.

- Miliony oglądają go w telewizji i internecie, a przerwa w klubowej piłce nożnej pomagała mu jeszcze bardziej skupić uwagę. Myślę, że może teraz media zaczną trochę chętniej relacjonować finały w Maladze, ale nie spodziewałbym się wiele, chyba że Włoszki do finału - wskazuje Barbiani.

Mazzoni również uważa, że Turniej Mistrzów w Turynie niemal całkowicie przyćmił mecze Włoszek w BJKC. - Mamy lidera rankingu ATP, co nigdy wcześniej nie zdarzyło się. To naturalne, że przyciąga uwagę. Dla zawodów w Maladze lepiej byłoby, jakby odbywały się w innym czasie, a nie równolegle z ATP Finals. Zyskałyby wówczas większą uwagę mediów - mówi.

Organizacyjne wątpliwości

Spotkanie Polska - Włochy rozpocznie się w poniedziałek o godz. 17.00. Zdaniem włoskich ekspertów pory rozgrywania pojedynków i organizacja imprezy w Maladze powinny zostać zmodyfikowane. - Myślę, że jest z tym problem. W czwartek Słowacja kończyła mecz z USA po 1 w nocy, potem Polki z Czeszkami podobnie [mecz deblowy Świątek i Kawy skończył się o 1.12 - red.]. Na dany pojedynek dwóch reprezentacji jest niby przeznaczone siedem godzin, ale w rzeczywistości nie ma tak dużo czasu - zwłaszcza gdy przerwa między każdym spotkaniem może trwać 20-30 minut przed wyjściem zawodniczek na kort, a następnie 10-15 minut, zanim zacznie się właściwy mecz. Być może te przerwy powinny być krótsze, zwłaszcza między singlami? - zastanawia się Barbiani.

Mazzoni miał okazję odpowiadać za organizację turnieju w Rzymie w tym roku. Uważa, że spotkania w finałach Billie Jean King Cup powinny zaczynać się wcześniej. - Myślę, że za kilka dni będzie podobny problem na Pucharze Davisa [rusza od 19 listopada także w Maladze - red.]. Jeśli działacze tenisowi chcą zorganizować duże, atrakcyjne wydarzenie dla kibiców i tenisistów, muszą stworzyć odpowiednią przestrzeń. Podstawowym problemem jest dziś kalendarz: zbyt wiele turniejów, nie ma czasu na złapanie oddechu i treningi. Ale skoro rozgrywki generują tak wielkie pieniądze to wątpię, by coś mogło się zmienić - kończy dziennikarz.

Wracając do poniedziałkowego meczu Polska - Włochy - w przypadku konieczności rozegrania debla niewykluczone, że pojedynek zakończy się także około północy. Transmisja w TVP Sport, relacja w Sport.pl. Nasze tenisistki pierwszy raz w historii wystąpią w półfinale tego turnieju. W drugim meczu półfinałowym Słowaczki będą rywalizować z Brytyjkami.