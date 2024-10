Czas na rewolucję w grze Świątek?! Ekspert nie ma złudzeń

Iga Światek po rozstaniu z trenerem Tomaszem Wiktorowskim podjęła współpracę z Wimem Fissette i właśnie pod okiem Belga przygotowuje się do zakończenia sezonu na WTA Finals. Polki na korcie nie oglądaliśmy od US Open, a więc kibice i eksperci zastanawiają się, czy wróci do gry kompletnie odmieniona. Raczej trudno się tego spodziewać.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Szczęsny "sąsiadami"! To tu mieszkają polskie gwiazdy

Rewolucja w grze Igi Świątek pod okiem nowego trenera? "Nie sądzę"

Światek i Fissette pracują razem od 17 października, a ich celem jest przygotowanie zawodniczki do WTA Finals w Rijadzie. Z pewnością wielu chciałoby widzieć tam nową odsłonę polskiej tenisistki, ale raczej nowy szkoleniowiec ma zbyt mało czasu na zmiany. Tak uważa też komentator i trener tenisa Michał Lewandowski.

- Większość trenerów na początku współpracy z nowym zawodnikiem nie zaczyna od rewolucji. To są elementy, które zaczyna się wdrażać stopniowo. Nie sądzę, żeby to miało miejsce już w Rijadzie, to jest za krótki czas, żeby widzieć jakąś istotną zmianę, może jakieś delikatne akcenty będą tutaj zauważalne - powiedział Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

Ekspert twierdzi również, że zawodniczce może być naprawdę trudno przyzwyczaić się do nowych elementów i metod treningu, bo ma już wyrobione swoje przyzwyczajenia. - Jestem bardzo ciekaw, jak rzeczywiste wprowadzenie tych zmian wyjdzie takiemu szkoleniowcowi jak Wim Fissette, człowiekowi z dużym doświadczeniem. Zawodniczka tak ukształtowana ma swoje przyzwyczajenia i wydaje mi się, że to nie będzie do końca łatwy proces, co nie oznacza, że niemożliwy - dodaje.

A kiedy można spodziewać się więc pierwszych efektów pracy Polki z Belgiem? - Początek sezonu może już bardziej, ale myślę, że to się będzie bardziej rozkładać na kolejnych etapach sezonu. To nie jest jednowymiarowe, elementów do poskładania w całej tej układance będzie na pewno więcej - podsumował Lewandowski. Sam Fissette mówił o kilku miesiącach.

WTA Finals w Rijadzie rozpocznie się 2 listopada. Iga Świątek powalczy o powrót na pierwsze miejsce w rankingu WTA, które straciła 21 października na rzecz Aryny Sabalenki.