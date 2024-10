"Takie rzeczy z niemieckim trenerem?!". Szczęsny odpala. "Wow" [WIDEO]

Wtorkowy trening FC Barcelony przed meczem Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium rozpoczął się z ponad półgodzinnym opóźnieniem. - To skandal. Takie rzeczy z niemieckim trenerem?! - żartował jeden z brytyjskich dziennikarzy. Początkowo zajęcia miały rozpocząć się o godzinie 11, ale pierwsi zawodnicy wyszli na murawę tuż po 11.30. Najpierw na murawie jednego z boisk ośrodka treningowego Ciutat Esportiva Joan Gamper pojawił się jednak właśnie niemiecki trener. Hansi Flick sprawdził murawę, porozmawiał z członkami swojego sztabu, a po chwili na boisko weszli piłkarze: z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym na czele.

Gdy obaj szli wzdłuż linii, Lewandowski pokazywał coś Szczęsnemu, a po krótkiej rozmowie Szczęsny założył rękawice i pokazał jednemu z trenerów, żeby kopnął w jego kierunku piłkę. Gdy jej nie dostał, uniósł tylko bezradnie ręce i ruszył w przeciwnym kierunku, gdzie czekał na niego trener bramkarzy. Oczywiście wszystko w formie żartu i dbania o dobrą atmosferę w zespole. Zresztą hiszpańscy dziennikarze już po kilku treningach zauważyli, że polski bramkarz wniósł do zespołu dużo żartów, uśmiechu i bardzo szybko zaaklimatyzował się w nowym klubie.

Wojciech Szczęsny powoli odpala

Było to widać również w trakcie wtorkowego treningu bramkarskiego. Szczęsny ćwiczył razem z Inakim Peną i Diego Kochenem. Już w trakcie krótkiej rozgrzewki i serii wznowień gry od bramki Szczęsny aż przyklasnął po jednej z interwencji Hiszpana. Na pierwszy rzut oka widać, że obaj złapali dobry kontakt, a były reprezentant Polski jest dla 25-letniego Peny kimś w rodzaju mentora. Co nie znaczy, że nie ma ambicji, żeby wskoczyć do bramki i zostać nowym numerem jeden Barcelony. Argumenty wciąż ma, bo gdy trener bramkarzy Jose Ramon de la Fuente zarządził obronę wysokich piłek lecących w okienko, Szczęsny z łatwością je wyłapał, co możecie obejrzeć m.in. na tym nagraniu:

Przechodzący akurat obok dziennikarze byli pod wrażeniem, a ten, który na początku treningu śmiał się z opóźnienia, rzucił tylko: Wow! Reszta zajęć została zamknięta dla dziennikarzy. Po nim odbyła się jeszcze konferencja prasowa z udziałem trenera Hansiego Flicka i Raphinhi. Hit Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i Bayernem Monachium już w środę o godz. 21 na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Kulisy tego meczu będziecie mogli śledzić w naszych mediach społecznościowych.