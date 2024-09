Wielka chwila Marii Szarapowej! Czekała na to od dawna

Maria Szarapowa jest wielką ikoną kobiecego tenisa. W trakcie kariery wygrała 36 turniejów singlowych, w tym pięć wielkoszlemowych (dwa razy Roland Garros, po razie Australian Open, US Open i Wimbledon). Przez 21 tygodni była liderką rankingu WTA. Na korcie zarobiła ponad 30 milionów dolarów, ale prawdziwą fortunę zbiła za sprawą umów sponsorskich i modelingowych z Nike, Evian, Porsche i TAG Heuer. Przyniosło jej to ponad 230 mln dol. W latach 2006-2016 była najlepiej opłacaną sportsmenką na świecie.

Szarapowa ulubienicą fanów. Blisko wielkiego wyróżnienia

Sukcesy przyniosły jej spore i oddane grono kibiców, które uwodniło się w procesie wyborów do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa. Maria Szarapowa zajęła pierwsze miejsce podczas głosowania fanów ze 120 krajów. Tuż za nią znaleźli się amerykańscy bracia Bob i Mike Bryanowi, którzy przez lata tworzyli parę deblową, oraz Kanadyjczyk Daniel Nestor.

- Jestem niezmiernie wdzięczna fanom z całego świata, którzy wspierali mnie podczas głosowania fanów Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sław. To dla mnie ogromny zaszczyt, że zostałam wzięta pod uwagę przy wyborze do Galerii Sław, a wsparcie fanów sprawia, że jest to jeszcze bardziej wyjątkowe - mówiła Maria Szarapowa na oficjalnej stronie tennisfame.com.

Głosowanie fanów to jednak tylko jeden z dwóch etapów procesu wyborczego do Hall of Fame. Oprócz niego swoje głosy oddaje także oficjalna komisja składająca się z dziennikarzy tenisowych, historyków i członków Hall of Fame. Aby dany tenisista został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław, musi uzyskać minimum 75 proc. głosów na "tak". Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec października. Maria Szarapowa może być dopiero trzecią Rosjanka, która tego dokonał - po Maracie Szafinie i Jewhenijim Kafelnikowie.