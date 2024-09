Ależ widok po sukcesie Polki! A to nie koniec. Tak wygląda ranking WTA

Magdalena Fręch (43. WTA) awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajerze. Polka w niespełna dwie godziny wygrała 3:6, 6:3, 6:1 z Ashlyn Krueger (51. WTA). Szczególnie świetnie zagrała w trzeciej partii, w której wygrała sześć gemów z rzędu. Dzięki temu zwycięstwu Polka już jest pewna, że w najnowszym notowaniu rankingu WTA zajmie najwyższe miejsce w karierze. Tylko które?

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Magdalena Fręch z każdym kolejnym zwycięstwem będzie awansowała w rankingu WTA

W zestawieniu Live Magdalena Fręch zajmuje 40. miejsce i ma na koncie 1363 punktów. Jeśli odpadnie w ćwierćfinale, to musi liczyć, że Marie Bouzkova (45. WTA) także odpadnie w ćwierćfinale. Generalnie zależność jest prosta - która z nich dalej dojdzie w turnieju w Guadalajarze, ta zajmie wyższe miejsce w poniedziałkowym notowaniu. Wszystko dlatego, że notowane wyżej rywalki nie grają w tym turnieju.

Skupiając się tylko na Magdalenie Fręch - jeśli wygra w ćwierćfinale, to będzie miała 1450 punktów, a to da jej 37. miejsce. Gdyby Fręch wygrała cały turniej, co byłoby jej absolutnie życiowym sukcesem, to miałaby 1755 punktów, a to dałoby awans na 32. pozycję. Do tego jednak trzeba zwyciężyć w trzech kolejnych meczach.

Ranking WTA Live [stan na 13 września]:

1. Iga Świątek (Polska) - 10885 pkt

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 8716 pkt

3. Jessica Pegula (Stany Zjednoczone) - 6220 pkt

4. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 5871 pkt

5. Jasmine Paolini (Włochy) - 5398 pkt

6. Coco Gauff (Stany Zjednoczone) - 4983 pkt

7. Qinwen Zheng (Chiny) - 3980 pkt

8. Emma Navarro (Stany Zjednoczone) - 3705 pkt

9. Maria Sakkari (Grecja) - 3416 pkt

10. Danielle Collins (Stany Zjednoczone) - 3178 pkt

[...]

36. Katerina Siniakova (Czechy) - 1474 pkt

37. Anastazja Potapowa (Rosja) - 1427 pkt

38. Yue Yuan (Chiny) - 1414 pkt

39. Lulu Sun (Australia) - 1377 pkt

40. Magdalena Fręch (Polska) - 1363 pkt

41. Marie Bouzkova (Czechy) - 1330 pkt

42. Karolina Pliskova (Czechy) - 1324 pkt

43. Magda Linette (Polska) - 1311 pkt

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Guadalajarze Magdalena Fręch zmierzy się z Mariną Stakusić (155. WTA). Kanadyjka sprawiła ogromną sensację w drugiej rundzie, w której wyeliminowała turniejową "jedynkę" Jelenę Ostapenko (12. WTA) 6:3, 5:7, 7:6(7-0).

Obie panie grały ze sobą tylko raz. W Billie Jean King Cup w listopadzie ubiegłego roku Fręch przegrała 6:4, 5:7, 3:6. Ich ćwierćfinałowy mecz w Guadalajarze zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę nie przed godz. 2:00 czasu polskiego.