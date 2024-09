Szokująca decyzja Igi Świątek. Wycofała się. "To katastrofa"

Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie Iga Świątek zdobyła brązowy medal, Polka grała tylko w turniejach WTA 1000 w Cincinnati (półfinał) i US Open (ćwierćfinał). Świątek miała do gry wrócić już w Azji, podczas turnieju WTA 500 w Seulu. No właśnie, miała.

Iga Świątek nie zagra w turnieju WTA 500 w Seulu

W piątkowe popołudnie gruchnęła wieść, że Iga Świątek wycofała się z gry w turnieju WTA 500 w Seulu. Nastąpiło to po tym, jak z rywalizacji zrezygnowało wiele innych czołowych tenisistek. Ostatecznie doszło do tego, że w stolicy Korei Południowej nie zagra żadna tenisistka z czołowej dziesiątki rankingu WTA! "To katastrofa dla tego turnieju" - napisano na profilu Tennis Asia, odnosząc się do tego, że pierwszy raz w historii zmagania w Seulu otrzymały rangę WTA 500.

Informacja ta została potwierdzona przez zespół tenisistki. "Team Igi Świątek potwierdza: Iga nie zagra w Seulu, zmiana planów w zakresie startów!" - przekazał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

- Moja dyspozycja fizyczna nie wróciła do normy sprzed US Open - poinformowała Świątek o powodach wycofania się z turnieju, cytowana przez koreańskie media. Polska tenisistka w ostatnim czasie wielokrotnie krytycznie odnosiła się do tenisowego kalendarza, którego skutki odczuwa w końcówce sezonu.

Wcześniej ze startu w turnieju w Seulu wycofały się m.in. broniąca tytułu Jessica Pegula (3. WTA), Jelena Rybakina (4. WTA), czy dwie półfinalisty z ostatniego US Open - Emma Navarro (8. WTA) i Karolina Muchova (53. WTA).

Wiele więc wskazuje na to, że Iga Świątek ostatecznie wróci do gry podczas turnieju WTA 1000 w Pekinie, który będzie rozgrywany w dniach 25 września - 6 października. W stolicy Chin będzie broniła tytułu sprzed roku, gdy w finale pokonała Ludmiłę Samsonową (15. WTA) 6:2, 6:2.