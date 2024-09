Sceny przy siatce. Tak Sabalenka zareagowała na zachowanie Zheng. Poszło w świat

Aryna Sabalenka (2. WTA) nie zatrzymuje się podczas US Open. W ćwierćfinale nowojorskiego turnieju w zaledwie 74 minuty wygrała 6:1, 6:2 z mistrzynią olimpijską z Paryża Qinwen Zheng (7. WTA). Białorusinka od 2021 roku regularnie gra przynajmniej w półfinale US Open i tak też będzie tym razem.

Zimne zakończenie meczu Aryny Sabalenki z Qinwen Zheng. Od razu to przypomnieli

Zaraz po zakończeniu meczu uwagę kibiców przykuł uścisk dłoni między obiema zawodniczkami, które dziękowały sobie za mecz. Zheng na nim tylko podaje szybko rękę Sabalence i od razu kieruje się w stronę krzesełka sędziego. Z kolei Białorusinka wydaje się próbować podziękować za mecz przy siatce, ale widząc zachowanie Chinki, z trudem powstrzymuje się od ironicznego uśmiechu.

Internauci od razu zaczęli przypominać słowa o Qinwen Zheng, które wypowiedziała Emma Navarro (12. WTA) po ich meczu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Powiedziałam jej, że po prostu nie szanuję jej jako zawodniczki. Do wielu rzeczy doszła w bezwzględny sposób. Przez to w szatni nie ma wiele koleżeństwa. Trudno stawiać czoła komuś, kogo naprawdę się nie szanuje - mówiła wtedy Amerykanka. W Nowym Jorku Navarro dodawała, że czuła się lekceważona przez Zheng w ich ostatnich meczach i dlatego powiedziała to, co powiedziała.

A tak też się złożyło, że w półfinale US Open Aryna Sabalenka zagra właśnie z Emmą Navarro. Obie panie grały ze sobą dotychczas dwukrotnie i każda z nich zanotowała po jednej wygranej.

Drugą parę półfinałową US Open utworzą zwyciężczynie meczów Iga Świątek (1. WTA) - Jessica Pegula (6. WTA) oraz Beatriz Haddad Maia (21. WTA) - Karolina Muchova (52. WTA). Mecz Polki zostanie rozegrany nie przed godziną 1:00 polskiego czasu w czwartek 5 września.