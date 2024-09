Dorothea Wierer wskazała ulubioną postać ze świata tenisa. Nie mogło być inaczej

Reprezentacja Włoch zdobyła 40 medali podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, z czego 12 złotych, 13 srebrnych i 15 brązowych. To dało Italii dziewiąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Włosi zdobywali medale m.in. w gimnastyce artystycznej, pływaniu, tenisie, szermierce czy siatkówce. W tenisie medale wywalczyła Jasmine Paolini (złoto w deblu; 5. WTA), Lorenzo Musetti (brąz w singlu; 18. ATP) oraz Sara Errani (złoto w deblu; 96. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Test zgodności Szeremety i jej trenera

W trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu jedną z korespondentek Eurosportu była Dorothea Wierer, włoska biathlonistka, która jest określana "najpiękniejszą biathlonistką świata". W poprzednim sezonie Pucharu Świata zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a poza tym może się pochwalić m.in. trzema brązowymi medalami igrzysk olimpijskich, czterema złotymi medalami na mistrzostwach świata czy dwiema Kryształowymi Kulami.

To ulubiony sportowiec Wierer ze świata tenisa. "Jest przystojny"

Wierer udzieliła wywiadu portalowi fondoitalia.it po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Biathlonistka nieco uchyliła rąbka tajemnicy co do swojej pracy w roli korespondentki w trakcie imprezy, ale też zdradziła, kto jest jej ulubionym sportowcem. - Wszyscy sportowcy, z którymi przeprowadzałam wywiady, byli bardzo mili i pomocni. Miałam też tę przewagę, że rozumiałam, co czują, znając uczucia sportowca w trakcie igrzysk olimpijskich. Mój ulubiony sportowiec? Lorenzo Musetti, bo jest naprawdę przystojny. To obiektywne, trzeba to przyznać - powiedziała.

Do tej pory największym sukcesem Musettiego w turniejach wielkoszlemowych był półfinał tegorocznego Wimbledonu. Tam Włoch przegrał 4:6, 6:7 (2), 4:6 z Serbem Novakiem Djokoviciem (2. ATP). W tym roku Musetti przegrał też dwa finały, odpowiednio ATP 500 w Londynie (1:6, 6:7 z Tommym Paulem) i ATP 250 w Umagu (6:2, 4:6, 6:7 z Argentyńczykiem Francisco Cerundolo). Musetti wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich po zwycięstwie 6:4, 1:6, 6:3 nad Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassimem (19. ATP).

Tak Wierer pracowała na igrzyskach. "Nie spodziewałam się"

Jak Wierer pracowało się w nowej roli podczas igrzysk? - Praca we Francji była bardzo wymagająca. Powrót do zdrowia zajął mi około dziesięciu dni, również dlatego, że miałam infekcję ucha. To było męczące, ale piękne. Nie spodziewałam się, że letnie igrzyska będą o wiele większe od tych zimowych. To mnie zszokowało. Biedni dziennikarze... po relacji wyścigu muszą oni być cały czas, czekać na to, aż sportowcy się przebiorą, by potem wykonać całą pracę - dodała biathlonistka.

- Miałam szczęście zobaczyć tak wiele dyscyplin sportowych na żywo po raz pierwszy, ale od razu na najwyższym poziomie. Najbardziej podobały mi się zawody w gimnastyce artystycznej i rytmicznej, bo imponujące jest to, co sportowcy muszą tam robić, jak są doskonali i precyzyjni. Odkryłam, ile pracy dzieje się za kulisami takiego wydarzenia. Szalone, jak wiele osób jest zaangażowanych w to, by wszystko wyszło idealnie - podsumowała Wierer.