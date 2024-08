Koszmar rywalki Igi Świątek. Zrezygnowała tuż przed US Open

Powiedzieć, że Ons Jabeur (17. WTA) nie rozgrywa najlepszego sezonu, to nic nie powiedzieć. Początek roku to porażka w drugiej rundzie Australian Open, a następnie przegrane w pierwszych meczach m.in. w Indian Wells, Miami czy Charleston. Zwyżka formy przyszła na czas zmagań na kortach ziemnych, co zaowocowało ćwierćfinałami w Madrycie i Roland Garros.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Ons Jabeur nie zagra w US Open 2024

Jednak ostatnio Ons Jabeur odpadła w trzeciej rundzie Wimbledonu, oddała walkowerem mecz w Waszyngtonie i odpadła w pierwszej rundzie z turnieju WTA 1000 w Toronto. Tunezyjka na przestrzeni całego roku zmagała się z problemami zdrowotnymi i te ponownie dały o sobie znać.

Chociaż Jabeur przyjechała do Nowego Jorku, żeby przystąpić do rywalizacji w US Open, to ostatecznie musiała zrezygnować z gry jeszcze przed startem turnieju. "Ons Jabeur wycofała się z turnieju singla kobiet z powodu kontuzji" - poinformowano na profilu US Open. Dodano, że jej miejsce w drabince głównej zajmie Elise Mertens (34. WTA).

Ons Jabeur ma na koncie pięć wygranych turniejów: dwa WTA 250 w Birmingham i Ningbo, dwa WTA 500 w Berlinie i Charleston oraz WTA 1000 w Madrycie. Najlepszy okres w karierze Tunezyjki przypadł na 2022 i 2023 rok, gdy była notowana nawet na drugim miejscu w rankingu WTA. Wtedy wygrała cztery ze wspomnianych wyżej turniejów, a pięć finałów przegrała (WTA 500 w Charleston, WTA 1000 w Rzymie, dwa razy Wimbledon i raz US Open).

US Open będzie rozgrywane w dniach 26 sierpnia - 8 września. Iga Świątek (1. WTA) rywalizację na nowojorskich kortach rozpocznie od meczu z kwalifikantką Kamillą Rachimową (104. WTA).