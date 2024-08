Eksperci mówią jednym głosem po meczu Wisła - Cercle Brugge. Niestety

"Brutalna weryfikacja", "bolesne zderzenie", "dojście do ściany" - takie i podobne określenia padają najczęściej w kontekście meczu Wisły Kraków. W czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy uległa ona belgijskiemu Cercle Brugge aż... 1:6. Choć wynik mówi sam za siebie, nie brakowało także pozytywnych ocen. - Paradoksalnie był to niezły mecz Wisły - stwierdził Piotr Majchrzak.

3 Fot. Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl