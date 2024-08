Roger Federer wyprzedaje majątek. Czekał na to pięć lat

Roger Federer to jeden z najbardziej utytułowanych i najlepszych tenisistów w historii. W trakcie kariery wygrał 103 turnieje, w tym aż 20 wielkoszlemowych. Więcej wielkoszlemowych tytułów od Federera mają jedynie Novak Djoković (24) oraz Rafael Nadal (22). Szwajcar zakończył karierę dwa lata temu, w wieku 41 lat. Przyczyną tej decyzji były liczne kontuzje. "Ostatnie trzy lata stawiały mnie przed wyzwaniami związanymi z kontuzjami i operacjami. Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał w oświadczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Igą Świątek? "Przeżyła ogromne napięcie. To był wielki cios"

Federer dopiął swego. Sprzedał działkę i zarobił fortunę

Jak podaje portal Sportskeeda.com, Roger Federer kupił w 2011 roku działkę o powierzchni około 5,8 tys. mkw w szwajcarskiej miejscowości Herrliberg, za 30 milionów dolarów. Czynnikiem, który zachęcił go do nabycia tej posiadłości była lokalizacja (posiadłość mieści się blisko Jeziora Zuryskiego i oferuje niepowtarzalne widoki na Alpy).

Jak informuje "NZZ", Federer postanowił sprzedać swoją posiadłość w 2019 roku i wystawił ją za ponad 41 mln dolarów. Zawyżona cena odstraszyła jednak potencjalnych kupców. W związku z tym Federer obniżył jej wartość do ok. 35 mln dolarów (134,5 mln złotych) i dopiął swego. Źródło podaje, że działka została sprzedana grupie Amini, mającej swoją siedzibę w Zurychu.

Ostatni mecz w karierze Roger Federer zagrał 7 lipca zeszłego roku. W ćwierćfinale Wimbledonu Federer przegrał z Hubertem Hurkaczem 3:6, 6:7(4), 0:6.