Iga Świątek (1. WTA) wygrała z 17-letnią Rosjanką Mirrą Andriejewą (24. WTA) 4:6, 6:3, 7:5 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Mecz stał na niebywale wysokim poziomie i był wymagającym starciem dla obu zawodniczek. Ostatecznie to jednak polska tenisistka była lepsza i w trzecim secie rozstrzygnęła losy meczu na swoją korzyść.

Iga Świątek po meczu z Andriejewą zdradziła problem, z jakim zmagają się tenisistki w światowym tourze. - Myślę, że mamy za dużo turniejów w sezonie. To się nie skończy dobrze. To sprawia, że tenis jest dla nas mniej przyjemny. Zasługujemy na to, żeby trochę więcej odpocząć - powiedziała Iga Świątek. Polka po igrzyskach olimpijskich zrezygnowała z turnieju WTA 1000 Toronto, by nieco się zregenerować i odpocząć.

Na tę wypowiedź Świątek postanowił zareagować Jewgienij Kafielnikow, były rosyjski tenisista, dwukrotny triumfatorów turniejów wielkoszlemowych (Roland Garros 1996 i Australian Open 2009) oraz mistrz olimpijski w grze pojedynczej z Sydney. - Ktoś cię zmusza do gry? Wszystko, co ty piep***sz, to narzekanie! Powiem ci, na co zasługujesz! Zasługujesz na dużo mniejsze wynagrodzenie niż teraz! Co ty na to? - napisał Kafielnikow na portalu X.

Jego krytyczne słowa skierowane do Świątek dotarły do dziennikarzy. Ci byli oburzeni wpisem Kafielnikowa. - Żałosne podejście - napisał Jose Morgado.

Nie inaczej było w przypadku Darii Kasatkiny, zwyciężczyni wielkoszlemowego French Open 2014. 27-letnia Rosjanka dodała w serwisie X wymowny wpis z dwoma zdjęciami, który podpisała następującym zdaniem: "Teraz wiem, dlaczego jesteś tak wkurzony".

Na pierwszej fotografii widzimy Jewgienija Kafielnikowa oraz statystyki z jego kariery tenisowej. Na drugiej Igę Świątek i jej statystyki. Na obu zdjęciach Kasatkina dorysowała czerwoną strzałkę po to, żeby internauci zwrócili uwagę na zarobione przez nich pieniądze podczas kariery sportowej.

Przy nazwisku Kafielnikowa pojawiła się kwota niecałych 23,9 mln dolarów, a przy Świątek niespełna 31,5 mln dolarów. Właśnie z tego powodu - zdaniem Kasatkiny - Kafielnikow zaatakował w mediach społecznościowych Polkę.

W niedzielę 18.08 Polka zagra w półfinale w Cincinnati. W wielkim hicie zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką (3. WTA). Spotkanie zaplanowano na 17:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.