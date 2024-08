Znamy rywalkę Igi Świątek w półfinale w Cincinnati! Hit nad hity

Iga Świątek zmierza po kolejny tytuł w karierze. W sobotę zagrała w ćwierćfinale WTA 1000 w Cincinnati, a jej rywalką była Mirra Andriejewa. Faworytką oczywiście była Polka, mimo że panie nigdy wcześniej bezpośrednio ze sobą nie rywalizowały. I nasza rodaczka wywiązała się z tej roli, choć nie bez problemów. Pierwszy set przegrała 4:6, ale w kolejnych zachowała zimną krew i przeciwstawiła się rywalce. - Każdy punkt miał znaczenie. Potrzebowałam nieco bardziej naciskać na Andriejewą. Starałam się być bardziej aktywna w drugim i trzecim secie - podkreślała po meczu. Tym samym spokojnie mogła czekać na nazwisko kolejnej przeciwniczki.

Aryna Sabalenka wygrała z Ludmiłą Samsonową. Pewne zwycięstwo

Tą wyłoniło starcie Aryny Sabalenki z Ludmiłą Samsonową. Większe szanse na wygraną dawano Białorusince, głównie ze względu na osiągnięcia i pozycję w rankingu (Sabalenka jest trzecia, a przeciwniczka 17.). Bilans bezpośrednich meczów przemawiał jednak za Rosjanką - 2:1. Trzecia rakieta świata chciała więc doprowadzić do remisu w statystykach.

I cel ten udało jej się zrealizować. Początek starcia był bardzo wyrównany, choć pierwszą okazję do przełamania już w trzecim gemie wypracowała Samsonowa. Nie udało jej się jednak postawić kropki nad "i". Jak brzmi stare porzekadło: "niewykorzystane okazje lubią się mścić". I tak też było w przypadku Rosjanki.

Sabalenka zaczęła lepiej grać i w gemie numer sześć przełamała rywalkę. Co więcej, w ósmym gemie była bliska ponownego zwycięstwa przy serwisie Samsonowej, co oznaczałoby koniec seta, ale nie wykorzystała dwóch break pointów. To nie przeszkodziło jej jednak, by już chwilę później dopełnić dzieła. Przy własnym podaniu zamknęła partię - 6:3.

Drugi set to była formalność. Sabalenka rywalką Świątek

To ewidentnie podcięło skrzydła Rosjance. Dość powiedzieć, że w pierwszych dwóch gemach serwisowych popełniała mnóstwo błędów, co Sabalenka skrzętnie wykorzystywała. I tak po kilkunastu minutach prowadziła już 4:0. Wydawało się małoprawdopodobne, by Rosjanka była w stanie odwrócić losy spotkania. Finalnie do takiego scenariusza nie doszło, a set zakończył się zwycięstwem Sabalenki - 6:2 i w całym meczu 2:0. Spotkanie trwało zaledwie godzinę i 20 minut.

Tym samym to Białorusinka zmierzy się ze Świątek w półfinale turnieju. Będzie to ich 12 bezpośrednie starcie. Lepszym bilansem może pochwalić się Polka - osiem zwycięstw.