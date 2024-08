Po raz ostatni Polska zdobyła medal w boksie na igrzyskach olimpijskich... w 1992 roku. Wtedy brąz w Barcelonie padł łupem Wojciecha Bartnika. Sukces Szeremety w Paryżu był całkowicie niespodziewany. Już awans 20-letniej zawodniczki do półfinału zapewnił jej brązowy medal i był ogromną sensacją.

Prezydent Tajwanu i lokalne media wychwalają rywalkę Szeremety. "Nie boisz się żadnego ataku"

Polka tamten pojedynek wygrała. W finale nie miała jednak większych szans. Lin Yu-Ting jako multimedalistka mistrzostw świata od początku była zdecydowaną faworytką. I ostatecznie zdobyła złoty medal - jeden z dziewięciu, który Tajwan zdobył w swojej olimpijskiej historii. I pierwszy w boksie. Tajwanka została bohaterem narodowym. Swojego zachwytu nie kryją tamtejsze media, które nadały zawodniczce nowy pseudonim. W kolejnych publikacjach nazywają ją "córką Tajwanu".

Teraz wychwala ją prezydent Tajwanu Lai Ching-te. - Chciałbym podziękować Lin Yu-Ting w imieniu ludzi. Tym razem zdobyłaś ich szacunek i podziw nie tylko dzięki temu, jak spisałaś się w bokserskim ringu. Chodzi o wysokie standardy i grację, którą pokazałaś poza ringiem. Nie boisz się żadnego ataku. To niesamowite, że wciąż zachowujesz ducha sportu... każdy jest z ciebie dumny - powiedział polityk cytowany przez thedailystar.net. Tym samym jasno odniósł się do ataków na Lin Yu-Ting związanych z jej płcią. Wiele osób oskarżyło Tajwankę o to, że tak naprawdę jest mężczyzną. Te oskarżenia pochodzą od IBA - skompromitowanej organizacji rządzonej przez zaufanego człowieka Kremla, która zawiesiła Lin Yu-Ting podczas mistrzostw świata w 2023 roku. Prezydent Tajwanu już wcześniej wspierał reprezentantkę swojego kraju.

Wcześniej polityk nazywał oskarżenia kierowane w jej stronę m.in. dezinformacją, cyberbullyingiem i wrednymi atakami. Lin Yu-Ting nie była jedyną zawodniczką, wokół której pojawiły się kontrowersje. Z oskarżeniami o to, że tak naprawdę jest mężczyzną musiała walczyć również Algierka Imane Khelif. - Ten sukces ma dla mnie wyjątkowy smak. Wszystko przez ataki na moją osobę. Miałam pełne prawo wziąć udział w tym turnieju. Jestem kobietą jak każda inna. Urodziłam się nią, żyję jak kobieta i w taki też sposób rywalizuję - mówiła po zdobyciu olimpijskiego złota.