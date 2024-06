Dwa sety w meczu Muchova - Linette. "Ona w ogóle nie popełnia błędów"

Od zakończenia wielkoszlemowego Roland Garros Magda Linette (46. WTA) przygotowuje się do najważniejszego turnieju na kortach trawiastych, a więc Wimbledonu. W turnieju WTA 250 w ’s-Hertogenbosch Linette odpadła już w pierwszej rundzie po porażce 7:6, 3:6, 5:7 z Amerykanką Robin Montgomery (160. WTA). Potem Polka przeszła przez kwalifikacje w turnieju WTA 500 w Eastbourne i wygrała 1:6, 7:6, 6:4 z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową (25. WTA).

Rywalką Linette w drugiej rundzie w Eastbourne była Czeszka Karolina Muchova (35. WTA), a więc finalistka Roland Garros z zeszłego roku. Niedawno Czeszka wróciła do gry po prawie dziesięciu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją. To był ich czwarty pojedynek w historii. Muchova wygrała dwa mecze (6:1, 6:1 w finale w 2019 r. w Seulu i 6:3, 6:1 w pierwszej rundzie w Dosze w 2020 r.), a Linette triumfowała w ćwierćfinale w Nowym Jorku w 2019 r. (6:7, 6:4, 7:6).

Finalistka Roland Garros za mocna dla Linette. "W ogóle nie popełnia błędów"

Mecz przeciwko Muchovej nie zaczął się najlepiej dla Linette. Już w pierwszym gemie serwisowym Polka została przełamana, a Czeszka pokazywała, że brakowało jej gry na wysokim poziomie. Linette miała dwie okazje do odrobienia straty przełamania, ale nie wykorzystała żadnej z nich. - Ona w ogóle nie popełnia błędów - mówiła Klaudia Jans-Ignacik w transmisji Canal+ Sport. W trzecim gemie Muchova miała drugiego break pointa w meczu, ale Linette zdołała się obronić.

W grze Muchovej imponowała m.in. reakcja po drugim podaniu Linette. Czeszka niemal od razu ruszała do siatki i kończyła akcje w stylu Petry Kvitovej. W szóstym gemie Linette miała dwie okazje do przełamania i wyrównania na 3:3 w secie, natomiast ich nie wykorzystała. Muchova mogła zamknąć seta w dziewiątym gemie, w którym miała trzy piłki setowe, ale Linette wróciła ze stanu 0:40 i utrzymała własne podanie. Ostatecznie Muchova wygrała seta 6:4 w 51 minut.

Pierwszy gem w drugim secie był niezwykle wyrównany i ważny, zwłaszcza ze względu na to, że to był jedyny moment, w którym doszło do przełamania w pierwszym secie. Łącznie rozegrano w nim 22 punkty. Muchova przełamała Linette dopiero za czwartym razem, a Magda nie wykorzystała pięciu okazji do wygrania gema przy własnym podaniu. Stopniowo przewaga Muchovej zaczęła rosnąć. Linette została przełamana po raz drugi i przegrywała 0:3.

Wydawało się, że czwarty gem będzie punktem zwrotnym dla Magdy w tym secie. W nim tenisistki zagrały 17 punktów, a Linette miała trzy break pointy. Ostatecznie żaden z nich nie został wykorzystany, a Czeszce dopisywało też szczęście, więc było 4:0 dla Muchovej. Rywalka miała break pointa na 5:0, ale Linette zdołała się obronić i utrzymała własne podanie. Finalnie Muchova wygrała seta 6:1 i awansowała do kolejnej rundy.

Muchova zagra w ćwierćfinale turnieju w Eastbourne z Amerykanką Madison Keys (12. WTA), która pokonała 7:6, 6:1 Ukrainkę Anhelinę Kalininę (44. WTA).