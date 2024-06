Kapitalne wieści dla Igi Świątek. Chodzi o ranking

Iga Świątek w ostatnich tygodniach nabrała niesamowitego rozpędu. Po porażce w półfinale w Stuttgarcie wygrała turnieje w Madrycie oraz Rzymie. A potem potwierdziła dominację na kortach Roland Garros, gdzie zdobyła trzeci z rzędu, a czwarty w całej karierze tytuł wielkoszlemowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Iga Świątek nie ma sobie równych. Kolosalna przewaga w rankingu WTA Race

Polka od początku roku jest w znakomitej dyspozycji. W lutym wygrała turniej w Dosze, a w marcu w Indian Wells, oba o randze WTA 1000. Jest jedyną zawodniczką w tourze, która w tym okresie sięgnęła po pięć tytułów.

Te wyniki mają przełożenie na ranking WTA Race, obejmujący wyłącznie wyniki z bieżącego sezonu. Do tej pory Świątek zdobyła aż 7335 punktów i o niemal 3 tys. punktów wyprzedza drugą Arynę Sabalenkę. Poza nimi dwiema wyłącznie Jelena Rybakina przekroczyła próg 4 tys. punktów. I niewiele brakuje jej do tego, aby zapewnić sobie awans do WTA Finals - według stanu na 11 czerwca próg kwalifikacji wynosi 7485 pkt.

Aby pokazać skalę osiągnięcia 23-latki, wystarczy powiedzieć, że w zeszłym roku jej cały dorobek w rankingu WTA Race wyniósł 7795 pkt. Jest zatem na bardzo dobrej drodze do tego, aby przebić tamten rezultat. A być może pokusi się o pobicie własnego wyczynu sprzed dwóch lat, gdy kończyła sezon z dorobkiem 10 335 pkt w WTA Race.

Ranking WTA Race Live (stan na 11 czerwca)

1. Iga Świątek - 7335 pkt

2. Aryna Sabalenka - 4358 pkt

3. Jelena Rybakina - 4013 pkt

4. Coco Gauff - 3163 pkt

5. Jasmine Paolini - 3010 pkt

6. Danielle Collins - 2927 pkt

7. Qinwen Zheng - 2200 pkt

8. Jelena Ostapenko - 1959 pkt

9. Marta Kostjuk - 1766 pkt

10. Emma Navarro - 1628 pkt

...

41. Magda Linette - 639 pkt

43. Magdalena Fręch - 633 pkt

W WTA Finals wystąpi osiem najlepszych singlistek sezonu. Turniej zostanie rozegrany w dniach 2-9 listopada w Rijadzie.