Mistrzyni olimpijska wznawia karierę. Fani są zachwyceni [WIDEO]

Na początku listopada ubiegłego roku Belinda Bencic poinformowała tenisowy świat o zawieszeniu kariery, na skutek zajścia w ciążę. Swój ostatni mecz rozegrała dwa miesiące wcześniej, przegrywając w turnieju w San Diego z Aliaksandrą Sasnowicz. Wcześniej dotarła do czwartej rundy US Open. Była wówczas sklasyfikowana w drugiej dziesiątce rankingu WTA.

Mistrzyni olimpijska wysłała jasny sygnał po urodzeniu dziecka. Fani są zachwyceni

Szwajcarska tenisistka pod koniec kwietnia podzieliła się cudowną nowiną, iż powitała na świecie swoją córeczkę, której dała na imię Bella. Mistrzyni olimpijska z Tokio z 2021 r. szybko wróciła na kort. Najpierw odbyła sesję zdjęciową dla sponsora technicznego marki Acics, a 5 czerwca zamieściła w mediach społecznościowych urocze wideo.

Na pierwszym planie widoczny był wózek, w którym leżała mała córeczka Bella, a w tle na korcie trenowała Belinda Bencic. "Day 3" - napisała tenisistka w opisie z uśmiechniętą buźką.

"Dziecko będzie spać tylko przy dźwiękach piłki", "Nigdy nie wiedziałam, że tego potrzebuję, dopóki nie nagrałaś tego filmu. Uwielbiam to" - pisali zachwyceni kibice w komentarzach. "Mam nadzieję, że dotrzesz na Olimpiadę! Wygraj kolejne złoto" - zaapelował kolejny.

O udział w turnieju olimpijskim w Paryżu będzie niezwykle trudno - wręcz niemożliwe - mimo że 27-latka jest złotą medalistką z ostatniego turnieju w Tokio, który odbył się w 2021 r. Wówczas została także srebrną medalistką w deblu.

Belinda Bencic w rankingu WTA najwyżej sklasyfikowana była na czwarty miejscu w 2020 r. Rok wcześniej docierała do półfinału US Open, co było jej najlepszym wynikiem wielkoszlemowym.