Podwójna szansa finałowej rywalki Igi Świątek. A zaczęło się od 1:6!

Duet: Jasmine Paolini/Sara Errani w ostatnich tygodniach jest w wybornej formie. Najpierw Włoszki triumfowały w prestiżowym turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Teraz w turnieju wielkoszlemowym w Paryżu zawodniczki rozstawione z "11" w pierwszych czterech meczach nie straciły nawet seta. Po drodze pokonały Magdę Linette i Bernardę Perę 6:4, 7:6.

Paolini-Errani w półfinale zmierzyły się z parą: Marta Kostjuk/Elena Gabriela Ruse (Ukraina, Rumunia), które trzy mecze wygrały 2:0, a jeden walkowerem. Pierwszy set miał nieco zaskakujący przebieg. Włoszki w zaledwie 27 minut przegrały go gładko - 1:6. Od stanu 1:0, przegrały aż sześć gemów z rzędu!

Drugi set był zdecydowanie bardziej wyrównany. W czwartym gemie przy serwisie Włoszek doszło do rzadko spotykanej sytuacji, bo było aż 13 równowag! Ostatecznie Paolini/Errani przegrały tego gema i było 2:2. Od stanu 3:3 to one jednak nadawały ton rywalizacji i wygrały seta 6:4.

O losach meczu zadecydowała trzecia partia. W niej zdecydowanie lepsze były Włoszki, wygrywając w 39 minut - 6:1. Zwyciężczynie miały w meczu ponad dwa razy mniej winnerów (17-41), ale też zdecydowanie mniej niewymuszonych błędów (19-51).

Dla duetu: Paolini/Errani to już piąty finał w karierze w turnieju deblowym. Najpierw przegrały w 2022 roku finał Australian Open, a potem zwyciężyły w trzech turniejach: w Monastyrze, Linz i Rzymie.

37-letnia Errani już po raz dziewiąty zagra w finale turnieju wielkoszlemowego w grze podwójnej, ale pierwszy raz od prawie dziesięciu lat! Ostatni raz wystąpiła bowiem w Wimbledonie w 2014 roku.

W drugim półfinale Roland Garros duet: Coco Gauff/Katerina Siniakova (USA, Czechy) zmierzy się z amerykańską parą: Caroline Dolehide/Desirae Krawczyk.

Półfinał debla kobiet Roland Garros: Sara Errani/Jasmine Paoloni - Marta Kostjuk/Elena Gabriela Ruse 1:6, 6:4, 6:1.