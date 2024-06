Słynny dziennikarz nie wytrzymał po meczu Świątek - Gauff. Te słowa wstrząsną światem tenisa

Pojedynki z Igą Świątek są dla Coco Gauff koszmarem. Amerykanka wygrała z nią tylko jeden mecz - w półfinale turnieju w Cincinnati w zeszłym roku, gdy po trwającej przez trzy sety walce, zwyciężyła 7:6, 3:6, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocny apel selekcjonera do kibiców i dziennikarzy

Fatalny bilans Coco Gauff. Znany dziennikarz zwrócił uwagę na jedno

Kibice Amerykanki, którzy liczyli, że tamto spotkanie uczyni tę rywalizację bardziej wyrównaną, mogli się zawieść. Od tego czasu odbyły się już cztery mecze pomiędzy Igą Świątek i Coco Gauff, a Polka wygrała każdy w dwóch setach. A przecież mowa o rywalizacji z czołową tenisistk świata, numerze trzy w rankingu WTA.

Ich mecz w półfinale Roland Garros nie poprawił pozycji Amerykanki. Znów przegrała, a Iga Świątek nie miała większych problemów w odniesieniu zwycięstwa. Już po raz 11 pokonała Gauff. Dziennikarz Ben Rothenberg - znany ekspert tenisowy - uważa, że Coco Gauff musi drastycznie zmienić swój styl gry, żeby ich rywalizacja stała się bardziej wyrównana.

"Główne pytanie brzmi: czy zespół Gauff będzie umiał poradzić sobie z tak złym meczem ze Świątek i czy jest tam wola, żeby poświęcić czas na radykalne przekształcenie gry Coco, aby zmienić przyszłość tej rywalizacji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jeśli coś nie ulegnie zmianie, to znacząco ograniczy to jej karierę" - napisał na Twitterze.

Skrytykował też media zajmujące się tenisem. Jego zdaniem ich postawa w opisywaniu tej rywalizacji jest nieuczciwa. "Wilander pytający Świątek, jakie postępy zrobiła Gauff, gdy jej bilans w meczach z nią to 1:11 pokazuje, jak bardzo media próbują lukrować tę sytuację. Wszystkie 11 zwycięstw Świątek odniosła w dwóch setach. W tych 22 setach tylko raz doszło do tie-breaka. To nawet mniej wyrównana rywalizacja niż ta pomiędzy Sereną i Szarapową" - dodał.

Wspomniane przez Rothenberga pojedynki Sereny Williams z Marią Szarapową również były bardzo jednostronne. Amerykanka wygrała aż 20 z 22 spotkań. Na razie wszystko wskazuje na to, że dla Igi Świątek odpowiednikiem Szarapowej będzie właśnie Coco Gauff.

Teraz polska tenisistka przygotowuje się do finału Roland Garros. Jej rywalką będzie Jasmine Paolini. Iga Świątek będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania.