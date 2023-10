Odrodzenie finalistki US Open! Czekała na to 594 dni

W 2021 r. Leylah Fernandez niespodziewanie dotarła do finału US Open, w którym przegrała 4:6, 3:6 z inną ówczesną rewelacją nowojorskiej imprezy Emmą Raducanu. Powszechnie wiadomo jest, że Brytyjka pogubiła się w dalszych latach kariery, ale 21-letnia Kanadyjka również nie rozwinęła się zgodnie z oczekiwaniami. Tylko raz w siedmiu następnych turniejach wielkoszlemowych potrafiła wygrać więcej niż jeden mecz. W Roland Garros 2022 dotarła do ćwierćfinału.

Odrodzenie finalistki US Open. Czekała blisko 600 dni

Aktualnie Leylah Fernandez zajmuje 60. miejsce w rankingu WTA, ale już w poniedziałek awansuje na 43. lokatę. Wszystko to za sprawą triumfu w Hongkongu wartego 250 punktów. 21-latka w finale pokonała Katerinę Siniakovą (85. WTA). Czeszka również może uznać występ w tym turnieju za bardzo udany. We wcześniejszych etapach pokonywała Martinę Trevisan (42. WTA) czy Anastazję Pawluczenkową (61. WTA).

Mecz o tytuł rozpoczął się pod dyktando Siniakovej, która za sprawą dwóch przełamań wygrała pierwszego seta 6:3. Jednakże później to Kanadyjka zdominowała serwis rywalki. Wyszła na prowadzenie 4:0, ale mimo to do końca drugiej partii trwała zażarta walka. Kluczowy okazał się gem przy 4:3. Fernandez serwowała i musiała bronić aż sześciu break pointów. Chwilę później wyrównała stan rywalizacji. W finałowej partii serwis również nie odgrywał istotnej roli. Miało miejsce aż pięć przełamań, ale o tego jednego breaka więcej lepsza była Leylah Fernandez, wygrywając całe spotkanie 3:6, 6:4, 6:4.

Dla 21-letniej Kanadyjki to trzeci turniejowy triumf w karierze. Ostatni miał miejsce 594 dni temu w Monterrey. To meksykańskie miasto jest szczęśliwe dla tenisistki, gdyż wygrywała tam także rok wcześniej.

Czołowe tenisistki przygotowują się już do WTA Finals, które wystartuje 29 października w Cancun, ale w najbliższym tygodniu toczyć się będą trzy inne imprezy rangi WTA 250 - w chińskim Nanchang, rumuńskim Cluj-Napoca oraz tunezyjskim Monastri. W Chinach zagra Magda Linette, a w Tunezji Magdalena Fręch.