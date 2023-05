Świątek już "deklasuje" w Roland Garros. Porażająca dysproporcja

W styczniu w trzeciej rundzie Australian Open Iga Świątek pokonała Cristinę Bucsę 6:0, 6:1. Dla 25-letniej Hiszpanki pochodzącej z Kiszyniowa to była bolesna lekcja tenisa. Ale już awans do takiego etapu turnieju wielkoszlemowego był dla niej największym sukcesem w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Na czym polega fenomen Igi Świątek w Roland Garros

Bucsa jest 70. tenisistką rankingu WTA. Właśnie przeżywa swój najlepszy tenisowy czas w życiu. Ale chyba ma pecha, że już w pierwszej rundzie Roland Garros trafiła na absolutną faworytkę.

Wygrała ze Świątek gema, kibice zrobili wrzawę. Rywalka nie z tego świata

1,01 do 20. Takiej dysproporcji nie ma w żadnym innym meczu

Iga Świątek dzień przed swoimi 22. urodzinami rozpocznie już piąty Roland Garros w karierze. W Paryżu rozegrała dotąd 23 mecze, z których wygrała aż 21. W debiucie w 2019 roku dotarła do IV rundy i przegrała z Simoną Halep. W 2020 roku wygrała wszystkie mecze bez straty seta. W 2021 roku doszła do ćwierćfinału przegranego z Marią Sakkari, a w 2022 roku znów zdobyła tytuł.

Teraz właściwie wszyscy eksperci spodziewają się kolejnej korony dla królowej paryskiej mączki. - Uwielbiam grę Igi Świątek. Ona bardzo ciężko pracuje, rozwija się atletycznie, tenisowo i mentalnie, ma też świetny zespół. A na kortach ziemnych uderza piłkę bardzo mocno, zachowując przy tym margines błędu. Zdecydowanie uważam Igę za faworytkę turnieju - ocenia Tim Henman, ekspert Eurosportu, a kiedyś półfinalista aż sześciu turniejów wielkoszlemowych w tym Roland Garros i były numer cztery rankingu ATP.

Świątek może przejść do historii. Świat czeka na to od 16 lat

Hiszpan nie daje szans swojej rodaczce. "Dla Igi to będzie dobry mecz do złapania rytmu"

Pierwszy mecz Igi Świątek w tegorocznym French Open nie wzbudza wielkich emocji, bo wszyscy są przekonani, że to dla Polki tylko początek drogi. Bukmacherzy w żadnym innym meczu nie widzą aż tak wielkiej różnicy między tenisistkami, jak w tym. Proponują zaledwie grosz od postawionej złotówki na wygraną Igi przy aż 20-krotności wniesionej stawki przez tych, którzy wyobrażają sobie, że Bucsa może sprawić sensację.

Alex Corretja, hiszpański finalista Roland Garros 1998 i 2001, jest pewny, że jego rodaczka tego nie zrobi. - Bucsa nie ma dużej siły, ale jest waleczna. Spodziewam się, że Iga będzie musiała uzbroić się w cierpliwość i popracować, ale myślę, że w sumie to będzie dla niej dobry mecz do złapania rytmu na początku turnieju. Świątek na pewno znajdzie sposób, żeby pokonać Bucsę, bo jest o wiele lepszą tenisistką - mówi ekspert Eurosportu.

Ruszył Roland Garros, a jego mistrzyni czeka na proces. Złe wieści dla byłej nr 1 na świecie

Patrząc na cały turniej, Corretja uważa, że wygra go Iga, choć za jej groźne rywalki uznaje Arynę Sabalenkę i Jeleną Rybakinę. Henman za groźne dla Igi przeciwniczki na paryskiej mączce uważa nie tylko Białorusinkę i Kazaszkę, ale też finalistkę sprzed roku Coco Gauff, a także Ons Jabeur i Jessikę Pegulę. Ale obaj spodziewają się, że za niespełna dwa tygodnie kolejne trofeum w stolicy Francji odbierze Polka.

Tak naprawdę spodziewają się tego wszyscy. A to znów dobrze wyrażają kursy bukmacherów. Otóż jeśli Świątek wygra Roland Garros po raz trzeci w karierze, to stawiający na takie rozwiązanie nie zyskają nawet dwukrotności tego, co postawią. Za końcowy triumf Sabalenki można zyskać sześcio-, a Rybakiny - dziesięciokrotność wniesionej stawki.