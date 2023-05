Polityczny gest Djokovicia. Jest szybka reakcja władz Roland Garros

Aryna Sabalenka od prawie roku przekonuje na kolejnych konferencjach prasowych, żeby odseparować politykę od tenisa. Jej wypowiedzi najwidoczniej nie słyszał Novak Djoković, który w poniedziałek po meczu pierwszej rundy Roland Garros zdecydował się na polityczny gest.

Djoković znów o Kosowie

Po wygranej nad Aleksandrem Kovaceviciem 6:3, 6:2, 7:6 Serb podszedł do kamery, by tradycyjnie jako zwycięzca meczu złożyć swój podpis lub napisać jakieś zdanie. Zdecydował się na apel: "Kosowo to serce Serbii! Stop przemocy".

W poniedziałek znów zrobiło się gorąco w Kosowie. Jak podał Reuters, 25 żołnierzy sił pokojowych NATO zostało rannych w starciach z serbskimi demonstrantami. Sytuacja stała się napięta po tym, jak urzędy burmistrzów w północnej części kraju, zamieszkałej głównie przez Serbów, objęli politycy będący etnicznymi Albańczykami.

Djoković na pomeczowej konferencji prasowej tłumaczył swoje zachowanie. - Jako osoba publiczna czuję odpowiedzialność, by przekazać swoje wsparcie. Zwłaszcza jako syn mężczyzny urodzonego w Kosowie - powiedział serbski tenisista.

Nie będzie kary

Djoković przyznał, że nie konsultował tego zachowania z organizatorami turnieju. - Nie wiem, co się wydarzy. Słyszałem, że w mediach społecznościowych było wiele dyskusji, czy zostanę ukarany. Nie cofnę się, zrobiłbym to jeszcze raz - dodał były lider rankingu ATP.

Jak czytamy w depeszy agencji Reuters, "władze Roland Garros odpowiedziały na gest Djokovicia": "Nie ma żadnych zasad wielkoszlemowych, co zawodnicy mogą lub nie w takiej sytuacji. Francuska Federacja Tenisowa nie zabierze głosu".

W przeszłości Djoković wypowiadał się już w sprawie Kosowa. W 2008 r. tłumaczył, że "Kosowo to Serbia". Trzy lata temu ambasador Kosowa w Serbii Edon Cana nazwał tenisistę "prymitywnym, zacofanym i prostym bałkańskim nacjonalistą i szowinistą". W ten sposób zareagował, gdy Djoković po turnieju ATP Cup śpiewał piosenkę "Vidovdan". W tekście utworu czytamy: "Nikt nie może wydrzeć Kosowa z mojej duszy". To nawiązanie do serbskich marzeń o utrzymaniu tego terytorium.

Kosowo to państwo częściowo uznawane na arenie międzynarodowej (przez niemal 100 rządów). Ogłosiło swoją niepodległość w lutym 2008 roku