Pierwszy dzień i do widzenia. Legenda wyrzucona z Australian Open

Poniedziałek był pierwszym dniem rywalizacji w wielkoszlemowym Australian Open. Awans do kolejnej fazy wywalczyli między innymi Iga Świątek (1. WTA) i jedyny polski singlista w turnieju, Hubert Hurkacz (11. ATP). Na kortach w Melbourne doszło też do pierwszych niespodzianek, a mecze otwarcia przegrało dwóch rozstawionych zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Za kulisami skoczni w Oberstdorfie. Raj dla freaków. Trafiliśmy do skokowego raju

Pierwsze niespodzianki podczas Australian Open. Faworyci nie zawiedli

Jako pierwszy poległ grający z numerem 21. Borna Corić (23. ATP). Chorwat od początku spotkania z Jirim Lehecką (71. ATP) nie prezentował się z dobrej strony. Czech w każdym secie wygrywał po jednym gemie przy podaniu rywala, co okazało się kluczem do zwycięstwa i awansu do drugiej rundy rywalizacji. Czech wygrał 6:3, 6:3, 6:3.

Znacznie większym widowiskiem było spotkanie 17. rakiety turnieju, Lorenzo Musettiego (19. ATP), z Lloydem Harrisem (186. ATP) z Republiki Południowej Afryki. Pierwsze dwa sety wygrał niespodziewanie niżej notowany tenisista (6:4, 6:1). Włoch zdołał się jednak zmobilizować i najpierw rozbił rywala w tie-breaku trzeciego seta, by później wygrać czwartą partię 6:4. Ostatni set tego pojedynku trwał ponad godzinę, a z końcowego triumfu cieszył się Harris.

Skandal podczas Australian Open. Rosjanie prowokują na meczu Ukrainki. "Potępiam"

Z turniejem pożegnał się też triumfator z 2014 roku, Stan Wawrinka (139. ATP). Doświadczony Szwajcar przegrał po prawie czteroipółgodzinnej, pięciosetowej batalii ze Słowakiem Alexem Molcanem (53. ATP).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Nie zabrakło również pozytywnych niespodzianek. Z premierowego zwycięstwa w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego cieszył się Dalibor Svrcina (216. ATP). 20-letni triumfator juniorskiej rywalizacji deblowej z 2019 roku pokonał bez żadnych problemów bardziej doświadczonego Hiszpana Jaumego Munara (64. ATP). Nie zawiedli też faworyci zmagań w Melbourne. Pewne zwycięstwa na otwarcie turnieju odnieśli Stefanos Tsitsipas (4. ATP) i Danił Miedwiediew (8. ATP), a nieco dłużej na awans musiał popracować Felix Auger-Aliassime (7. ATP).

Świątek kontynuuje niesamowitą serię. Mistrzyni olimpijska jest nią zachwycona

Wyniki poniedziałkowych spotkań singla mężczyzn podczas Australian Open: