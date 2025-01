Kompromitacja Polaków w Willingen! Tego nie było od 12 lat. Blamaż

To był drugi konkurs drużyn mieszanych w tym sezonie. Na starcie zawodów w Willingen stanęło dziesięć reprezentacji: Francja, Włochy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Polska, Japonia, Słowenia, Norwegia, Niemcy i Austria. Naszą drużynę reprezentowali: Pola Bełtowska, Aleksander Zniszczoł, Anna Twardosz i Paweł Wąsek. Właśnie też w takiej kolejności startowali.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Blamaż Polaków w konkursie drużyn mieszanych. Pierwszy taki "wyczyn" od 12 lat

- Cieszylibyśmy się z siódmego miejsca. Panowie nie skakali na treningach najlepiej, a Panie przy całym szacunku dla nich, nie są obecnie wzmocnieniem składu. Dlatego nawet awans do drugiej serii [wywalczało go 8 z 10 reprezentacji - red.] byłby sukcesem - mówili przed zawodami komentatorzy Eurosportu.

Reprezentacja Polski od samego początku miała problem. Już po pierwszym skoki Poli Bełtowskiej na 95,5 metra w słabym stylu, po pierwszej serii była na przedostatnim, dziewiątym miejscu. Biało-Czerwoni wyprzedzali tylko Amerykanów o niecałe siedem punktów.

Po drugiej grupie zawodników sytuacja Polaków się poprawiła. Aleksander Zniszczoł skoczył 127,5 metra. Polacy wyprzedzili Francuzów i Finlandię. Ci ostatni już nie byli w grze, bo Paavo Romppainen został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Problem mieli też Słoweńcy, bo Timi Zajc z tego samego powodu do Romppainen został zdyskwalifikowany.

W trzeciej grupie zawodniczek zawiodła Anna Twardosz, która skoczyła zaledwie 98 metrów. W efekcie Polska przed ostatnią grupą zawodników w I serii traciła 17 punktów do Francji. Musiała ją wyprzedzić, by być w drugiej serii. Foubert skoczył 122,5 metra. W odpowiedzi Paweł Wąsek wylądował tylko 120 metrów i Polska przegrała z Francją aż o 18 punktów i zajęliśmy dopiero przedostatnie, 9. miejsce. To było gigantyczne rozczarowanie.

To drugi raz w historii, kiedy Polsce nie udało się awansować do drugiej serii w konkursie drużyn mieszanych.

- Po raz drugi w historii Polska nie awansuje do II serii konkursu drużyn mieszanych Pucharu Świata. Poprzednim razem taka sytuacja miała miejsce 6 grudnia 2013 r. w Lillehammer, kiedy czwórka Szwab, Kot, Pałasz, Stoch zajęła 14. lokatę - napisał na portalu X Adam Bucholz, dziennikarz skijumping.pl

Po I serii prowadziła Norwegia (524,9 punktu), wyprzedzając Austrię o 31,3 punktu i Niemców o 48,5 punktu. Dopiero na piątej pozycji była Słowenia, bo Timi Zajc został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Zobacz: Dosyć. Granerud ogłosił decyzję tuż przed Willingen. "To zbyt wyczerpujące"

W drugiej serii emocji nie było. Przewaga między drużynami była bowiem za duża. Konkurs zdecydowanie wygrali Norwegowie przez Austrią i Niemcami.

W sobotę o godz. 14.30 rozpoczną się kwalifikacje Panów do konkursu w Willingen. Pierwsza jego seria ruszy o godz. 16. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Kolejność końcowa konkursu drużyn mieszanych: