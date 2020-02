Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po konkursie drużynowym w Lahti. Norwegia ucieka

Polska po dopiero szóstym meczu w drużynowym konkursie PŚ w Lahti straciła bardzo dużo punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów.

Norwegia powiększyła przewagę nad Polską w Pucharze Narodów

Po pierwszej serii Polska traciła tylko 5,2 pkt do podium. W serii finałowej zespół prowadzony przez Michala Dolezala skakał poniżej swoich możliwości i ostatecznie wystarczyło to do zaledwie szóstego miejsca. To najgorszy występ Polaków w konkursie drużynowym w tym sezonie. Walka o zwycięstwo w zawodach do końca toczyła się pomiędzy Niemcami, Słoweńcami i Austriakami. Wygrali ostatecznie Niemcy, drugie miejsce podium przypadło Słoweńcom, a trzecie Austriakom.

Ma to swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Polacy dalej zajmują czwarte miejsce, ale do trzeciej Norwegii tracą już 153 punkty. Z kolei do lidera, Austrii, aż 790 pkt.

